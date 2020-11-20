感性的崗石別墅　逸品琚享山海、雲海　坐擁二大財庫

說到台北的豪宅、別墅，一定不能錯過依山傍水、環境優美的新店，新店一直以來都是養生族、退休族的首選，其中位於山區的「華城」，更是大台北知名豪墅區，由於隱密性高，警備森嚴，購買人士都有一定的身份地位，其中更不乏政商名流與知名藝人。
「逸品琚」就位在華城山嶺頂端，除坐擁極緻山景，還可以遠眺直潭堰、青潭堰，感受山林的洗禮，中華建設林文永經理強調，對於講究風水的住戶來說，更等同於有兩個大財庫在旁。且有別於市區擁擠的交通與環境，住在這裡有如在世外桃源內優閒，高端客層追求獨門獨院、不易受鄰居打擾、安靜、安全等條件，逸品琚全都做到了，
「逸品琚」是獨棟電梯別墅社區，各戶外觀為現代花崗石，社區內含道路約32,000坪，總戶數僅102戶，各戶坪數從98坪到330坪，總價從5500萬到2億1000萬不等，戶戶都有景觀與私人庭院。有別於其他社區，逸品琚規劃的樂活會館，不僅有室內溫水游泳池，還有湯屋，可享受全家人一起泡湯的樂趣、景觀健身房、精緻交誼大廳，自8月份開賣至今，成交戶數已超過4成。
值得一提的是，「逸品琚」樂活會館擁有獨立產權，為所有本社區房屋所有權人共同持分，再委託物業公司專業管理；甚至配有可量測及存檔住戶身體健康數字之設備及除顫器等緊急救生設備，提供住戶若在緊急狀況下可救生使用。
林文永經理表示，來這裡賞屋均採預約方式，每組客人都是空出時間「專程」前來，平均單次賞屋時間都會超過1.5小時甚至有5小時者。社區可見到多種雲霧美景，呼吸的新鮮空氣亦絕對無庸置疑，也能讓家裡的毛小孩腳踏草地大放風，享受與主人一樣最宜居的生活環境，來看過這裡的客戶，均會被眼前自然美景所吸引而想要置產於此。
不僅如此，逸品琚的安全管理也是重點，進程上須經過3個保全崗哨，嚴格執行身份確認，只要不是住戶、沒有通行證的車輪全都禁止進入，層層把關，也是讓華城特區及逸品琚住戶均能備感安全。針對有交通需求的住戶，林文永經理補充，逸品琚社區與華城特區亦共同設有接駁巴士，住戶只要在社區門口即可上車，並直達新店區公所捷運站等轉乘點。