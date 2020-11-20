感性的崗石別墅　逸品琚享山海、雲海　坐擁二大財庫

說到台北的豪宅、別墅，一定不能錯過依山傍水、環境優美的新店，新店一直以來都是養生族、退休族的首選，其中位於山區的「華城」，更是大台北知名豪墅區，由於隱密性高，警備森嚴，購買人士都有一定的身份地位，其中更不乏政商名流與知名藝人。

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「逸品琚」就位在華城山嶺頂端，除坐擁極緻山景，還可以遠眺直潭堰、青潭堰，感受山林的洗禮，中華建設林文永經理強調，對於講究風水的住戶來說，更等同於有兩個大財庫在旁。且有別於市區擁擠的交通與環境，住在這裡有如在世外桃源內優閒，高端客層追求獨門獨院、不易受鄰居打擾、安靜、安全等條件，逸品琚全都做到了，

▲有別於市區擁擠的交通與環境，住在這裡有如在世外桃源內。（圖／資料照片）

「逸品琚」是獨棟電梯別墅社區，各戶外觀為現代花崗石，社區內含道路約32,000坪，總戶數僅102戶，各戶坪數從98坪到330坪，總價從5500萬到2億1000萬不等，戶戶都有景觀與私人庭院。有別於其他社區，逸品琚規劃的樂活會館，不僅有室內溫水游泳池，還有湯屋，可享受全家人一起泡湯的樂趣、景觀健身房、精緻交誼大廳，自8月份開賣至今，成交戶數已超過4成。



