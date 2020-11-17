學生妹想換試用包！櫃姐冷眼回沒了 一查「身分」秒變臉
學生妹想換試用包！櫃姐冷眼回沒了 一查「身分」秒變臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 16:44:30
美妝櫃位時常會提供試用包給民眾，以此推廣自家產品。不過，就有一名女網友抱怨，表示自己某天收到品牌通知可領取試用包的簡訊，因此就簡單打扮到櫃位，沒想到卻被櫃姐冷淡對待，但當對方發現原PO「真實身分」後，態度立馬轉變，讓原PO無奈直嘆「太現實」。
原PO於臉書社團《美妝公社》上發文，表示自己突然收到美妝品牌通知可兌換商品試用包的簡訊，因此就簡單穿上牛仔外套和短裙就到櫃位領取。然而櫃姐似乎以為原PO僅是學生，當她示意要兌換試用包時，連簡訊也沒看就冷回「已經換完了喔」。原PO當下本沒多想，於是又告知先前有買一萬多元的商品，其中一樣還沒到貨，隨後櫃姐透過電腦查詢，一看發現原PO原來是「鑽石會員」，立刻改口表示可能還有試用包，接著立馬從抽屜拿出兩包。看到櫃姐態度180度大轉變，也讓原PO傻眼直呼「奇怪了，不是說換完了嗎？為什麼剛剛連找都不找，現在一打開就找到？是因為聽到我是大手筆的客戶嗎？」甚至大嘆櫃姐太現實。
貼文一曝光後，也引來許多網友無奈留言，「我是穿吊帶褲，看起來也是像學生沒錢，一樣愛理不理，等我開口說要買什麼組的時候才會過來」、「上次在北車一樣專櫃換試用包也是，留了我的個資聽到我沒有要預購週年慶，就把試用包抽走」。但也有網友緩頰，指出櫃哥、櫃姐工作也十分辛苦，對待客人很卑微，甚至因長期久站、憋尿導致身體不適，也有些人是真誠對待客戶，認為不應該一竿子打翻一船人。（編輯：陳雅雲）