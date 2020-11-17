爽買6張台積電！阿姨一看虧8萬痛哭 行家揪亮點：難說喔
爽買6張台積電！阿姨一看虧8萬痛哭 行家揪亮點：難說喔
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 17:21:44
台積電（2330）今（17）日開盤一舉衝破500元大關，早盤最高來到506元，市值突破13兆，但隨後漲幅收斂，以485.5元作收，讓不少人一早開心收錢。但也有網友透露自己的阿姨一大早掛買台積電，買在506元，還一次買了6張，現虧8萬多元，難過到大哭，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我阿姨就住我家隔壁，一早掛買台積電，買在506元，而且一次買六張的阿姨直接現虧8萬多元，姨丈得知這件事情之後不斷狂罵她，我阿姨現在哭得超大聲.....別人今天出貨大賺台積電，我阿姨跑去接盤，真的不知道要說什麼」。貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，買低賣高這也不懂」、「搶當大學長」、「不懂股票還硬要跟風就是這樣啊」、「老話一句，買低賣高」；不過也有人秒揪亮點「阿姨能買六張台積電還差這8萬？」、「能買6張經濟也不錯啊，才虧8萬小錢啦」、「一次能買6張的人，不用替她擔心」、「一口氣買六張，財力這麼雄厚，先放著看看有沒有漲啊」。
事實上，根據原PO發文時間，應該是盤中的虧損，以今天收盤價格來看，「淚崩阿姨」恐比在盤中賠得更多，今天收盤後共賠了12萬3000元，不少網友也鼓勵阿姨「說不定會再漲！再過一年看看，換姨丈哭出來」、「說不定阿姨先知，之後漲到一千，姨丈準備跪算盤」、「護國神山股ㄟ！未來會怎樣很難說的，阿姨加油」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。