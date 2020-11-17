IU登上男性雜誌封面　當場「剃頭」震撼照片曝光

南韓女神IU登上男性雜誌《GQ》12月封面，照片中她穿上復古西裝，拿著梳子做出「剃瀏海」的姿勢，揮別過往形象，引發討論。而該期封面將推出5款，除了IU，還包含Rain、前SJ-M成員Henry、近期靠《九尾狐傳》人氣攀升的李棟旭，以及唱紅《鬼怪》、《愛的迫降》、《梨泰院Class》等電視原聲帶的歌手Crush。 我是廣告 請繼續往下閱讀 IU演歌雙棲、長相甜美，是廠商寵兒之外，也是時尚活動的常客，多次登上雜誌的她，12月首度擔任男性月刊《GQ Korea》A款封面人物，為了符合雜誌形象，IU穿起男性復古西裝，拿著梳子擺出「剃瀏海」的姿勢；另一張曝光的內頁中，則為修完瀏海、臉上殘留頭髮的照片，新穎畫面瞬間引起熱議，網友力讚IU穿男裝「也好美」。 其實該雜誌年底都會推出專題，並以年度活躍度最高的藝人為主進行採訪拍攝，今年該主題一次推出5款封面，除了IU的A款，今年在戲劇、音樂上表現亮眼的Henry、Rain、李棟旭、Crush則擔任B至E款封面，每人內頁各別12頁，內容引起粉絲好奇。▲▼《GQ Korea》推出5款封面，分別為IU（上圖，下起）Henry、Rain、李棟旭、Crush。（圖／aladin阿拉丁網站）