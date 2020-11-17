肩頸痠痛好不了？醫教彈力帶伸展輕鬆鍛鍊背部肌肉！

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痠痛根源未必在疼痛處 找出問題才有助治標治本
宏康復健科診所院長陳相宏醫師表示，不論是肩頸痠痛或是腰酸背痛等，基本上都會有一個原因，改善自然要從原因開始。例如有時肩頸痠痛問題未必出在肩膀，可能是椎間盤突出間接引起，腰痠背痛也常見因脊椎滑脫所致，此時若只對痠痛的肩膀或腰背進行舒緩而沒有改善椎間盤突出或脊椎滑脫的根本問題，那麼過沒多久疼痛自然又會出現。因此復健科醫師通常也會照X光進行檢查，看是否為骨骼結構出現問題。
不過疼痛的源頭也未必是骨骼結構出現問題所致，有時也會有「明明就很痛，但檢查卻好好的」的問題。陳相宏醫師表示，這樣的情況通常代表著問題出在筋膜，筋膜的運動量太少也會引起痠痛，建議可以從運動著手改善。近年也正流行「運動處方」，其如處方籤，醫師會依照患者的需求、身體狀況等多方考量，提供適合的運動建議，再加上電療、熱療等治療方式，更有助於治標治本。
運動不足易肩頸痠痛 彈力帶伸展輕鬆鍛鍊
陳相宏醫師以肩頸痠痛做說明，此處最常見出現的痠痛位置之一就是在頸椎兩側的斜方肌，以及和肩胛骨內側的凹陷處，是非常常見的肌筋膜疼痛症候群，常見出現於上班族等容易形成彎腰駝背姿勢面對這樣的問題運動就是最主要的改善方式。醫師建議可以先從伸展運動開始增加延展度，再慢慢開始做簡單的重量訓練增加強度，如此便有助於改善，最簡單的方式之一就是拉彈力帶伸展。
以彈力帶伸展方式很簡單，一隻腳在前踩住彈力帶，另一隻腳在後，兩腳站穩，並用雙手將彈力帶往上舉即可，一次做3~4組，每組12~15下，如此便可訓練到背部肌肉。
彈力帶是個價格相當親民的運動器材，在體育用品專賣店就買得到。磅數可視身體的接受度做挑選，以前述動作上拉15下為標準做挑選，低於15下代表負擔太大，高於15下代表負擔過小。民眾也不用擔心若肌肉訓練起來了磅數不夠的問題，只要用手將彈力帶捲上手將其縮短即可。
需要特別注意的是，此伸展運動雖然作法相當簡單，但若自己在家做動作不正確不僅可能無法改善原本肩頸痠痛的問題，反而有可能增加受傷的風險，如常見聳肩、或兩手不對稱的動作。
因此建議民眾如若發現肩頸問題，除了應先至復健科檢查找出原因或給予適合的運動處方，彈力帶伸展動作也最好是由復健診所的教練在旁指導為佳，教練可在當下修正動作。而民眾在家練習時可站在鏡子前更有助於調整，若有發現姿勢不正確等情況便有助於調整，例如聳肩可先讓肩膀放鬆一下，再繼續動作。而動作時也可以用手機進行錄影，也有利複診時與醫師及教練討論。
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