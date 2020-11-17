曾嘆買不起北市房子租屋10年 高嘉瑜遭爆擁內湖6筆房產
曾嘆買不起北市房子租屋10年 高嘉瑜遭爆擁內湖6筆房產
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-17 18:53:57｜update2020-11-17 18:54:58
台灣房價指數不斷創新高，近來房地產也接連出現炒房亂象，民進黨立委高嘉瑜日前在立法院狂打房市議題，還透露她租屋十年，身為中高收入的自己都買不起位在內湖的新成屋，不過翻開108年底監察院的公職立委候選人財產申報資料，卻發現高嘉瑜名下有2筆建物、4筆土地，且通通都在內湖區。
民進黨立委高嘉瑜日前在立法院質詢時，針對高房價議題頻頻開砲，更直呼這是「國安危機」，她還以自己選區的南港內湖區為例，新成屋每坪要價60至70萬，若再加上車位根本難以負擔，更指出像她自己這樣中高收入的單身女性也買不起，只能租屋十年。不過根據監察院在去年公布的公職候選人財產申報資料，高嘉瑜於2019年11月18日申報時，在不動產部分就有2筆建物以及4筆土地，位置皆位在內湖區碧湖段四小段，而且都是2018年12月時透過買賣擁有，總價值上看2500萬。
國民黨議員游淑慧今（17）日也對此表示質疑，她說，過去高嘉瑜感嘆台北市房價高，自己租屋十年，全是「睜眼在說笑話」，更直批「不要炫富」。
針對此事，高嘉瑜稍早在臉書上做出四點回應，她表示去年在媒體專訪時就有透露她已在內湖購新屋，將兩間小套房合併為一間，室內坪數共約20坪出頭，原本要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌，無暇處理，也沒出租。
高嘉瑜表示，目前她確實還在租屋，也以租屋超過10年，現在同時背負房貸跟房租，而她長期關心高房價及浮濫虛設灌水的高公設並努力推動實坪制是基於社會公益，也是年輕人買房的心聲，更是有感而發，並不是有房產就不能關心高房價議題，也會繼續堅持該做的事。至於過去媒體報導「就連身為她這樣，平均中高收入的單身女性也買不起」說法，讓大家誤會，她說以後會注意用詞。