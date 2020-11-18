NOW早報／F-16起飛2分鐘失聯！花蓮基地：未聽蔣正志呼叫

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空軍第5戰術混合聯隊昨晚舉行記者會，聯隊長謝日升少將表示，昨晚實施夜航訓練科目，並非增加科目，是計畫中的訓練。他表示，昨晚一批4架機進行「夜間飛行」科目，6時5分起飛後，6時7分在花蓮機場東北面9哩，上校飛官蔣正志駕駛的2號機（6672）脫離塔台管制。更換戰管管制後失聯，空中另外3位飛行員未聽聞任何無線電呼叫，雷達也無顯示。
今日天氣／天氣晴朗穩定 早晚涼白天暖溫差大
昨（１７）日各地大多為多雲到晴，清晨東半部地區有局部短暫雨，白天起隨著水氣減少降雨亦逐漸趨緩，而今（１８）日臺灣附近風場從偏東風轉為東南風，水氣更少，各地天氣大多晴朗穩定，僅東半部沿海地區有零星降雨；預測氣溫方面，各地低溫約２０至２３度，高溫普遍可以來到２８度以上，西半部局部地區更可以達到３０至３２度，也因此日夜溫差大，早出晚歸的朋友請依氣溫變化適時增減衣物避免著涼，夜晚清晨在金門、馬祖及中南部地區有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多加留意相關資訊
而根據環保署空氣品質預報資訊：１８日環境風場為偏東風，西半部地區風弱，清晨及夜晚水平及垂直擴散條件較差，且竹苗至中部地區受背風渦旋影響，污染物易累積；西半部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖及金門地區易有局部霧影響能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，桃園沿海地區受渦流影響，可能達橘色提醒等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部近山區可能達紅色警示等級。
中職／讓球迷久等了！統一獅封王 全省超商20日起打折
統一獅今年贏得隊史第10座總冠軍，統一集團旗下7-ELEVEN超商終於推出優惠活動，11月20日到22日，一連3天，包括CITY系列(咖啡/現萃茶/珍珠飲品)、飲料、泡麵、麵包、冰品與熱狗等指定商品，第2件一律5折。OPEN POINT會員單筆消費滿百，加贈5點。
準金馬影帝扮「變裝皇后」 裝假臀還要套上3層絲襪
新加坡演員李國煌以《男兒王》入圍本屆金馬獎影帝，特地提前飛來台參加頒獎典禮，昨（17）日好不容易出關接受訪問，對於這次跟他一起入圍的其他演員，李國煌表示有聽大家說莫子儀不錯，而且之前還拿了北影影帝，因此對他印象深刻。
對於扮演《男兒王》中的變裝皇后，李國煌透露過程中吃盡苦頭，因為為了讓臀部更加圓潤，他必須先戴上假臀部，穿完內褲還要套上3層絲襪，令他的下半身非常悶熱，他說：「一拍完戲就可以感覺自己在流汗，脫下來一看，已經變成半生熟的雞蛋了」。
女友攜伴爽吃喜酒！男一看「禮金數字」嚇爛：我真的丟臉
通常參加親友婚禮、吃喜酒時，會依照與新人的交情來給「紅包金額」，但婚禮紅包學問大，除了要注意金額不可是單數以外，也要注意金額多寡，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示女友帶他一起去吃喜酒，卻只包了800元，讓他直呼「我好丟臉」，貼文一出，立刻引起熱議。
熱水器故障不去上課！大學師喊「我爸不修」 學生全氣炸
近日在南部有間國立大學的學生爆料，數學老師因為家裡熱水器故障，竟然以「沒有熱水可以洗澡」為由，在期中考期間連續一周都請假不到學校上課。學生們紛紛在群組內向老師抗議，結果該名老師卻堅持要等熱水器修好，同時抱怨「自己的爸爸不修熱水器」，離譜行徑讓學生們全看傻，火大表示「有這麼瞎的國立大學老師嗎？」。（編輯：王柏文）