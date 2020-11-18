失聯F-16戰機搜救中！隊長揭機務狀況　「飛行時數」曝光

空軍花蓮基地一架F-16A型單座戰機（機號6672），昨（17）日晚間6點05分由飛行官蔣正志上校駕機起飛，執行例行性訓練任務，6點07分於機場東北面9浬光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動，目前仍在全力搜救中。而軍方晚間9點也發布記者會說明，失聯F-16戰機的「機務狀況」，飛行總時數為2861小時。

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據了解，失聯飛官為空軍第26作戰隊隊長蔣正志上校，民國65年次，家住嘉義縣水上鄉，膝下無子女，家中僅妻子與母親。蔣正志去（2019）年9月1日接任空軍五聯隊26作戰隊上校隊長，負責整個作戰隊管理，總飛行時數2230小時。

▲失聯飛官為第26作戰隊長蔣正志上校。（圖／國防部提供）

而針對失聯戰機的機務狀況，空軍第五聯隊聯隊長謝日升指出，晚間6時有小雨，飛行員報告2000呎疏雲、4000到7000呎密雲，目前得知光點最後消失的高度約6000呎以上。至於戰機飛行總時數為2861:50小時，上次周檢時間為8月23日到9月19日 ，共飛行52批。（編輯：許苡晴）