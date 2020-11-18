F-16戰機失聯 張哲平：今日持續投入12架飛機搜救
F-16戰機失聯 張哲平：今日持續投入12架飛機搜救
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-18 09:44:38
空軍第五聯隊，編號六六七二的F16戰機昨（17日）晚6點執行夜航訓練，起飛後2分鐘飛機光點消失在雷達上，國防部立即啟動搜救，國防部軍政副部長張哲平表示，從事發至今已投入飛機12架次、海上船艦12艘搜救，今日會持續投入12架次飛機直到明日上午6點，後續會視搜救進度做調整。
立法院外交與國防委員會原定今日邀請國防部長嚴德發來院就國防部明年度預算進行審查，但昨日戰機失聯後，召委呂玉玲讓嚴到花蓮坐鎮指揮搜救進度。張哲平表示，昨日晚間6點5分，F16啟動例行夜航訓練，在6點7分光點消失，國防部立即啟動搜救作業，並於6點20分成立應變中心，6點45分參謀總長黃曙光進駐衡山指揮所調度搜救行動。
媒體問及戰機失聯可能的原因，張哲平回應還沒進行失事調查，在調查完成前不會進行任何預測，會動搖軍心，對家屬也是傷害。張哲平表示，有專家認為是最近共軍軍機頻闖我國西南空域，讓空軍啟動過多架次飛機，飛行員工作壓力繁重，才導致這次事件，張哲平說，西南空域主要由嘉義以南的空軍基地負責，跟這次花蓮F16失聯無關。張哲平強調，在飛行員出勤前，依照規定會有8小時充足的睡眠，說人員壓力重、機務負荷，顯然與事實不符。張哲平表示，現在所有F16都在進行檢測，飛行任務先由台東、台南的基地支援，待檢測完畢後，才會規畫F16復飛。