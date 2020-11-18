F-16戰機停飛 張哲平：由IDF戰機接替「戰備沒問題」
F-16戰機停飛 張哲平：由IDF戰機接替「戰備沒問題」
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-18 11:00:56
空軍一架F-16戰機，昨晚在進行例行訓練任務時，起飛2分鐘後失聯，目前相關單位仍在全力搜救中。對此，國防部副部長張哲平今天(18日)上午在立法院受訪時表示，F-16戰機機隊已進入「天安特檢」、全面停止飛行狀態，特檢完畢後才會復飛，特檢期間的飛行警戒任務由台南、台中IDF戰機聯隊接替，戰備沒有問題。
張哲平上午列席立法院外交及國防委員會進行預算案審查。針對F-16戰機失事，張哲平在立法院報告過程，他說，發生不幸光點消失事件，國軍同仁感到悲痛，相信國人心情和我們一樣。張哲平指出，F-16戰機晚間6時5分自花蓮夜航訓練起飛，6時7分雷達光點消失後啟動搜救作業，6時20分空軍副司令范中將進駐空軍司令部戰情室成立應變中心，6時45分總長進駐衡山指揮所督導搜救兵力派遣，7時31分空軍司令熊厚基上將抵達花蓮，8時20分部長到空軍聯合空中作戰中心掌握搜救情形。張哲平說，從現在到明天早上6點，已持續規劃搜救機12架次，後續會視搜救進度做調整。