赴花蓮親督失聯F-16搜救！嚴德發：一定要把蔣正志找回來
赴花蓮親督失聯F-16搜救！嚴德發：一定要把蔣正志找回來
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-18 12:15:54｜update2020-11-18 12:17:39
空軍花蓮基地一架 F-16A型單座戰機（機號6672），昨（17）日晚間由飛官蔣正志上校駕機執行例行性訓練任務，起飛2分鐘後於機場東北面9浬雷達光點消失，空軍立即成立應變中心搜救。國防部長嚴德發今（18）日一早前往動員了解搜救狀況，強調用所有力量 一定要把蔣正志找回來。
嚴德發上午前往空軍第五聯隊，聽取專案報告，掌握當前搜救狀況，指示相關單位成立飛安調查小組，進行失事原因調查，要求空軍F-16戰機全面執行「天安一號」特檢，加强飛安檢查。嚴德發也前往探視蔣正志家屬，強調「國軍不放棄任何希望，全力搜救」，並要求單位提供家屬必要的協助，做好照顧工作。嚴德發表示，昨晚進行夜航訓練的蔣正志上校意外失聯，三軍統帥蔡英文總統獲悉後，相當心繫蔣正志上校的安危，第一時間下達「要求國防部全力搜救，不放棄任何機會，國軍各單位打起精神、堅守崗位。」的指示。嚴德發指出，國軍部隊情同手足，我們這個團隊就是一個大家庭，因此，我們絕對會動員所有的力量及方法，要把蔣隊長找回來，海、空軍的所有搜救，海巡、空勤總隊的投入，我們絕不會放棄任何一位袍澤，因為我們是一家人。嚴德發稱讚表示，之前視導空軍作戰指揮部，蔣隊長也曾在空作部任職，做事非常認真、負責，這就是國軍守護家園、犧牲奉獻的精神，值此時刻，國軍一定要嚴守崗位、克盡職責，保持正常運作，做好戰訓本務整備。
嚴德發也指示，安全是一個基本要求，因此在安全無慮的狀況下，我們才能推動戰訓工作，而飛行首重安全，注意安全規定，一切按照程序、步驟、要領執行。