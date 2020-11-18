出面回應認擁2房　高嘉瑜：背負沈重房貸很辛苦

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高嘉瑜指出，年輕人買房是真的很辛苦，她已經工作10年，從議員到擔任立委，這樣的薪水要在台北市要買一個適合住的房子，其實也是非常辛苦，所以才有感而發。但高房價或高公設的議題，相信也都是所有買房子的人切身之痛，她會持續關心高房價的議題。
高嘉瑜指出，她買的是毛胚屋，當初覺得可以自己裝潢設計，但她工作真的很忙，又遇到選舉，就一直沒有時間處理。現在租的房子住了10年，搬家各方面覺得頭痛，在這樣情況下，一直擺在那裡，新屋連廁所都沒有，也沒辦法立刻去住。
高嘉瑜也說，背著很沈重的房貸，也是覺得很辛苦，相較其他縣市，台北市房價貴比較多，她這樣買房子都這麼辛苦，更何況一般的年輕人。當初想買房子，就是覺得房租負擔很沈重，不如買房子，只要繳房貸就好，但買了之後，覺得又要搬家、又要整理，毛胚屋還要裝潢，要花很多時間跟心力，「好像買了之後有點後悔」。
高嘉瑜透露，她貸款佔了8成，一個月房貸8萬多、房租也要繳3萬多。媒體問她怎麼理財、買房子？高嘉瑜回答說，「省吃儉用啦。滿辛苦，壓力很大。」她也說，買房還是要深思熟慮。媒體又問，有沒有打算賣掉？高嘉瑜答，因為不知道怎麼處理，現在還在思考中。