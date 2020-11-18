熊貓外送員車禍喪命！同行怒抓「真正兇手」 網看傻打臉
熊貓外送員車禍喪命！同行怒抓「真正兇手」 網看傻打臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 13:31:27
新北市泰山區一名20歲的熊貓外送員昨（17）日晚間9時，疑似未注意車況，在前車煞車後突然緊急煞車，因此自摔倒地，安全帽鬆脫導致頭部重擊，送醫後家屬放棄急救，引發社會震驚。對此，有位也是同行的網友則在「靠北熊貓2.0」貼文，直指客人喜歡點超過4、5公里的單，這些都是害外送員發生意外的兇手，引爆熱議。
原PO在「靠北熊貓2.0」貼文指出「五股區是新北市最可怕的外送區之一，根據他的經驗，每10張單中就有7張是遠單，而且五股人大部分都喜歡叫泰山的店家，明志路一段送到五股水錐某路，基本上就3公里多了，送到成泰路三段還是凌雲路差不多5公里起跳。」「按照上述標準，外送員如果不飆車，2個小時最多送5單，所以在五股跑單的正職外送員普遍都會飆車，『這樣才能均三』，因為距離越長飆速越快，意外往往就是這樣發生的，你們這些專叫超過4、5公里遠單的客人，全部都是間接害外送員出事的凶手，外送員賭上生命送的餐點，您吃得安心嗎？」
貼文一出，不少網友傻眼回應「關消費者什麼事情啊....沒人要外送員飆車好嗎」、「這年一看過很多同事發生交通事故，所以我都騎40、50，寧願時薪150就好，這行只有平安才能做的久」、「消費者點餐根本不知道距離啊...現在免運的折扣很多，當然都會點沒吃過的啊」、「你飆車有想過行人跟其他用路人也暴露在危險嗎，為何只怪顧客」。而對於傅姓外送員死亡案件，警方調閱監視器畫面，才發現是傅與前方同為外送員的25歲詹姓友人在前行時，友人煞車，傅疑因未注意到友人煞車，傅剛好加速，待反應過來時才急煞，導致摔車，且安全帽此時又鬆脫，頭部直接撞擊地面導致重創，送醫後家屬放棄急救，而由於詹姓友人與傅未發生擦撞，目前詹僅列為關係人，詳細事故原因仍有待交通大隊進一步分析釐清。（編輯：張嘉哲）