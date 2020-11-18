台大未來大學擬推校不分系　籲教育部鬆綁大學限制

國立台灣大學今（18）日舉辦「未來大學高峰會」，並公布台大對於未來大學的轉型想像，台大校長管中閔表示，未來將營造以學習者為中心的開放式大學，並呼籲鬆綁學制，校內將從學院不分系開始推動，預計111學年上路，以「學力」取代「學歷」，同時呼籲教育部應鬆綁法規，讓大學端更自由、更有效率。

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台大表示，從過去到現在，高等教育面臨不同的挑戰，工業革命時代大量生產的教育模式，已無法有效應對現在與未來所遇到的種種挑戰，在快速變動與不確定的未來，高等教育需要轉型，傳統的科系已趕不上打破規則的新興行業人力需求。

台大教育長丁詩同指出，跨領域學程讓學生可根據需求擬定組合，因應個人求職、特殊專業需求，也能讓社會知道台大學生有何種「學力」，而不是只有一張畢業證書，目前校內已有4個學院著手規劃院不分系學程內容，未來預計讓校內學生轉入，預計最快在111學年上路。





不過丁詩同也說，台大擬提新學制，受到教育部與相關法律規範，需經過教育部核可，校內需經1年審議討論，再送教育部歷經半年審查，才可以在次年招生，從開始到實際招生約莫要2年半至3年時間，曠日費時，因此呼籲教育部鬆綁法規、實現高教創新沙盒理念。目前所有學位學程的計畫都需要報教育部審核，一切都要完備才可執行，但很多學程可以一邊辦學一邊整備，否則依現規變動太慢了。

管中閔進一步說明，目前校內可自行調整的會先啟動，但是有些計畫礙於教育部規定，希望制度能根本上的放寬，讓大學辦學更有效率，因為世界變動的速度很快，大學應該反映時代的需求，需要更有彈性、更靈活，我們希望讓學習者能自主決定，學習動機也能更強，「我相信這是讓更多學生能發揮自己實力的機會。」