男狂推猛撞娃娃機 50條金莎被暴力「出貨」
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-11-18 16:19:08
屏東警分局接獲報案，稱於屏東市中正路上的選物販賣機故障損壞，且商品明顯短缺，經調閱案發地監視器，發現一名男子帶著2名兒童把玩機台時，竟多次以身體猛力撞擊、搖晃機台，過程機台內除掉落大量的商品外，也造成機身內部馬達及機板損壞，報案人憤而對該名男子提出竊盜及毀損告訴。
警方調查發現指出，日前楊嫌(年約30歲)騎著機車帶著一對兒女來到屏東市中正路上把玩選物販賣機，投幣把玩機台的同時，竟多次以身體、臀部猛力撞擊機台，甚至徒手搖晃，使機台傾斜，短短6分鐘內一連17次的狂推猛撞，機台內宛如颱風過境，成堆的金莎巧克力紛紛掉落，台主清點後發現總計有50條金莎巧克力被暴力「出貨」，加上機台內馬達及機板故障故障的維修費用，財物損失約新臺幣6,000餘元，可以說是損失慘重。 警方過濾案發地及周邊監視器鎖定對象後，已通知嫌疑人到案說明，警詢後依竊盜、毀損罪嫌函送屏東地檢署偵辦。屏東警分局長劉清俊表示，竊賊看準娃娃機店內多半都是無人店，卻忘舉頭三尺有監視器，因為一時的貪念恐吃上官司得不償失，也呼籲選物販賣機業者加強防盜措施，以防宵小有機可乘。