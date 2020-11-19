網紅媽咪營養滿分早餐提案　用早餐讓一天充滿陽光！

俗話說，一日之計在於晨，一頓營養美味的早餐能夠幫助身體及大腦順利開機，開啟一天的活力泉源，因此許多人認為早餐是一天中最重要的一餐。但是每天早起準備一頓營養豐盛的早餐，對現代忙碌的職業婦女來說是一件相當困難的事，如何快速又方便的讓家人享用健康營養的早餐，成為許多媽媽非常頭痛的任務。
人氣部落客「愛上早餐」時常在粉絲專頁上分享各式料理，變化多端的擺盤組合讓平凡的食物看起來更加美味，天氣轉涼的秋日，她也分享了一道開啟一天陽光好心情的早餐提案，利用牛奶棒麵包做出小松鼠造型，搭配簡單的玉子燒和蔬菜沙拉，繽紛又美味的組合讓人忍不住一口接一口。除了充滿儀式感的餐桌外，營養也是她非常重視的一環，早餐的飲品首選就是採用非基改黃豆的統一陽光黃金豆豆漿，裡頭含的豆類營養不僅能夠幫助思緒清晰、帶給身體活力，大豆異黃酮更是植物性女性賀爾蒙，讓忙碌的媽媽保持青春活力。更有含糖、低糖高纖、無加糖高纖三種口味能夠滿足全家需求，不僅能夠迅速補充營養少負擔，好喝的口感也讓心情陽光起來。
另外一位人氣混血兒「Q力伊萊」也分享了在「伊家」的早餐，伊萊媽覺得早餐是一天中最重要的一餐，雖然大家喜歡的口味不同，但不論是中式還是西式早餐，不可或缺的就是一杯統一陽光黃金豆豆漿。伊萊爸媽從以前就有運動習慣，在運動後一定會來上一杯豆漿來補充優質蛋白質，夫妻倆相當重視孩子的飲食營養，因此除了水以外最常給孩子喝的飲品就是陽光黃金豆豆漿。兄妹倆也非常喜歡喝豆漿，在拍照的時後一下子就乾杯了，讓爸媽只好拜託他們喝慢一點，好讓爸媽拍照留念。
時常分享可愛雙胞胎日常，同樣是擁有超高人氣的蘋果vs西打媽咪，也表示對於要準備什麼早餐給孩子感到相當煩惱，因為她認為食材每天都要有一些變化才不感到膩，為了讓孩子能夠完整攝取營養，最常選擇統一陽光黃金豆豆漿當作早餐搭配的飲品。對於孩子飲食安全相當在意的蘋果西打媽咪，在選購豆類產品前都會特別注意是否為基因改造黃豆，一定要是非基改的才能採購，統一陽光黃金豆豆漿有通過查驗登記許可，能夠安心的幫孩子補充蛋白質及能量，一瓶就能滿足一天的健康營養，也幫媽咪解決煩惱的早餐問題。
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