網紅媽咪營養滿分早餐提案　用早餐讓一天充滿陽光！

俗話說，一日之計在於晨，一頓營養美味的早餐能夠幫助身體及大腦順利開機，開啟一天的活力泉源，因此許多人認為早餐是一天中最重要的一餐。但是每天早起準備一頓營養豐盛的早餐，對現代忙碌的職業婦女來說是一件相當困難的事，如何快速又方便的讓家人享用健康營養的早餐，成為許多媽媽非常頭痛的任務。

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▲超級可愛的松鼠造型麵包，為早餐帶來滿滿的儀式感，繽紛又美味的組合讓人食指大動。（圖/ 愛上早餐粉絲專頁）

× ▲超級可愛的松鼠造型麵包，為早餐帶來滿滿的儀式感，繽紛又美味的組合讓人食指大動。（圖/ 愛上早餐粉絲專頁）

人氣部落客「愛上早餐」時常在粉絲專頁上分享各式料理，變化多端的擺盤組合讓平凡的食物看起來更加美味，天氣轉涼的秋日，她也分享了一道開啟一天陽光好心情的早餐提案，利用牛奶棒麵包做出小松鼠造型，搭配簡單的玉子燒和蔬菜沙拉，繽紛又美味的組合讓人忍不住一口接一口。除了充滿儀式感的餐桌外，營養也是她非常重視的一環，早餐的飲品首選就是採用非基改黃豆的統一陽光黃金豆豆漿，裡頭含的豆類營養不僅能夠幫助思緒清晰、帶給身體活力，大豆異黃酮更是植物性女性賀爾蒙，讓忙碌的媽媽保持青春活力。更有含糖、低糖高纖、無加糖高纖三種口味能夠滿足全家需求，不僅能夠迅速補充營養少負擔，好喝的口感也讓心情陽光起來。

▲不論是中式或西式早餐，伊萊媽都會準備統一陽光黃金豆豆漿，伊萊兄妹也非常喜歡喝豆漿。（圖/ 伊萊粉絲專頁）

× ▲不論是中式或西式早餐，伊萊媽都會準備統一陽光黃金豆豆漿，伊萊兄妹也非常喜歡喝豆漿。（圖/ 伊萊粉絲專頁）

另外一位人氣混血兒「Q力伊萊」也分享了在「伊家」的早餐，伊萊媽覺得早餐是一天中最重要的一餐，雖然大家喜歡的口味不同，但不論是中式還是西式早餐，不可或缺的就是一杯統一陽光黃金豆豆漿。伊萊爸媽從以前就有運動習慣，在運動後一定會來上一杯豆漿來補充優質蛋白質，夫妻倆相當重視孩子的飲食營養，因此除了水以外最常給孩子喝的飲品就是陽光黃金豆豆漿。兄妹倆也非常喜歡喝豆漿，在拍照的時後一下子就乾杯了，讓爸媽只好拜託他們喝慢一點，好讓爸媽拍照留念。

▲人氣雙胞胎姊妹蘋果西打媽咪也常準備統一陽光黃金豆豆漿作為早餐飲品，使用非基改黃豆讓媽咪安心為孩子補充營養。（圖/ 蘋果西打粉絲專頁）

× ▲人氣雙胞胎姊妹蘋果西打媽咪也常準備統一陽光黃金豆豆漿作為早餐飲品，使用非基改黃豆讓媽咪安心為孩子補充營養。（圖/ 蘋果西打粉絲專頁）

時常分享可愛雙胞胎日常，同樣是擁有超高人氣的蘋果vs西打媽咪，也表示對於要準備什麼早餐給孩子感到相當煩惱，因為她認為食材每天都要有一些變化才不感到膩，為了讓孩子能夠完整攝取營養，最常選擇統一陽光黃金豆豆漿當作早餐搭配的飲品。對於孩子飲食安全相當在意的蘋果西打媽咪，在選購豆類產品前都會特別注意是否為基因改造黃豆，一定要是非基改的才能採購，統一陽光黃金豆豆漿有通過查驗登記許可，能夠安心的幫孩子補充蛋白質及能量，一瓶就能滿足一天的健康營養，也幫媽咪解決煩惱的早餐問題。



統一陽光黃金豆豆漿使用非基改黃豆，給你滿滿營養！

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