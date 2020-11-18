內幕／考量失聯戰機搜救中　蘇貞昌一連取消兩行程

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

內幕／考量失聯戰機搜救中　蘇貞昌一連取消兩行程

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-18 16:53:39｜update2020-11-18 16:57:47

行政院長蘇貞昌。（圖／記者林柏年攝，2020.11.03）
▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林柏年攝，2020.11.03）
行政院長蘇貞昌今（18）日原本有2場預定的公開行程，不料皆臨時取消，引發各界好奇，是否和NCC（國家通訊傳播委員會）宣布駁回中天新聞台的換照申請有關？《NOWnews今日新聞》調查，事實上，蘇貞昌是考量到失聯的F-16戰機仍在搜救中，不宜出席「較為歡樂」的活動，因此在幕僚的建議下，接連取消了今天的2場公開行程，並持續關注戰機的搜救進度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院昨天原本發出採訪通知，表示蘇貞昌今天下午3時30分將至台北市花博公園爭艷館，出席「2020 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕式」，5時30分則前往新竹市東門市場，視察肉品的產地標示。
不料，到了今天上午10時半，行政院突然通知媒體，要取消蘇貞昌下午5時30分前往新竹東門市場的視察行程；而到了下午2點49分，行政院再度臨時通知，取消下午3時30分的嘉年華開幕式行程。不過令人詫異的是，下午的活動取消得非常趕，其實已有政院幕僚抵達活動現場，才被臨時通知蘇貞昌不會去，和現場等候的媒體同樣錯愕。

外界好奇，蘇貞昌是否要閃避中天換照未過的議題，才取消公開行程？而出席「2020 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕式」的台北市長柯文哲也暗諷說，蘇貞昌「本來要蹭聲量的，現在走的走、逃的逃」。

對此，《NOWnews今日新聞》追查發現，其實是政院幕僚考量到失聯戰機還在搜救中，而蘇貞昌今天的兩場行程，屬性都比較「歡樂」，所以建議蘇貞昌取消出席，蘇貞昌聽了知道也表示認同，且指示幕僚要趕快通知媒體。

據了解，昨晚傳出戰機失聯，到了深夜，蘇貞昌和政院幕僚早已決定要取消今天下午的市場視察行程，只是等到早上才通知媒體取消。

由於失聯戰機持續進行搜救中，考量到社會氛圍，政院幕僚上午就在商量討論，要取消下午蘇貞昌的嘉年華開幕式行程，不過因為蘇貞昌一早到中午都在開會，等到中午過後，蘇和蔡英文總統的例行會議結束後，蘇才在幕僚的建議下，取消下午的嘉年華開幕式行程。
至於中天換照沒過，知情人士表示，政院事先不知道結果，也沒有干涉NCC委員的審查，所以這跟蘇貞昌取消行程無關。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀