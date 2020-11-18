內幕／考量失聯戰機搜救中　蘇貞昌一連取消兩行程

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不料，到了今天上午10時半，行政院突然通知媒體，要取消蘇貞昌下午5時30分前往新竹東門市場的視察行程；而到了下午2點49分，行政院再度臨時通知，取消下午3時30分的嘉年華開幕式行程。不過令人詫異的是，下午的活動取消得非常趕，其實已有政院幕僚抵達活動現場，才被臨時通知蘇貞昌不會去，和現場等候的媒體同樣錯愕。
外界好奇，蘇貞昌是否要閃避中天換照未過的議題，才取消公開行程？而出席「2020 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕式」的台北市長柯文哲也暗諷說，蘇貞昌「本來要蹭聲量的，現在走的走、逃的逃」。
對此，《NOWnews今日新聞》追查發現，其實是政院幕僚考量到失聯戰機還在搜救中，而蘇貞昌今天的兩場行程，屬性都比較「歡樂」，所以建議蘇貞昌取消出席，蘇貞昌聽了知道也表示認同，且指示幕僚要趕快通知媒體。
據了解，昨晚傳出戰機失聯，到了深夜，蘇貞昌和政院幕僚早已決定要取消今天下午的市場視察行程，只是等到早上才通知媒體取消。
由於失聯戰機持續進行搜救中，考量到社會氛圍，政院幕僚上午就在商量討論，要取消下午蘇貞昌的嘉年華開幕式行程，不過因為蘇貞昌一早到中午都在開會，等到中午過後，蘇和蔡英文總統的例行會議結束後，蘇才在幕僚的建議下，取消下午的嘉年華開幕式行程。
至於中天換照沒過，知情人士表示，政院事先不知道結果，也沒有干涉NCC委員的審查，所以這跟蘇貞昌取消行程無關。