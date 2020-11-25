新板艾麗擎天雙塔　雙捷運學區公園一應俱全

新冠肺炎疫情過後，受到台商回流影響，房地產漸趨熱絡，40年歷史的銘乾建設在板橋新埔地區，推出約千餘坪大基地「新板艾麗」。建案最大特色就是，既有舊商圈的便利，又有雙捷運的優勢，新板特區更是近在咫尺，附近還有雙語文德國小和新埔國中，成為家長的最愛。

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「新板艾麗」最大優勢為位在板橋新埔精華地區，面積約千餘坪大基地開發，擁有捷運板南線新埔站和環狀線新埔民生站，只要1站就到新板特區，2站到台北市，走到這兩個捷運站的距離只要約600公尺左右，步行6–8分鐘就可以抵達，更擁有鄰近板橋站5鐵共構和轉運站的優勢，台64和65快速道路都在附近，南來北往方便無比。

▲位在板橋新埔精華地區，擁有捷運板南線新埔站和環狀線新埔民生站，只要1站就到新板特區，2站到台北市。（圖／資料照片）

走進一樓大廳，映入眼簾的是健身房、走道和梯廳，建商不計成本選擇以高檔義大利米洞石作為全牆面設計；健身房部分，規劃和五星級飯店健身中心相同等級的｢Matrix商用百萬健身房」，讓住戶在家也能享受俱樂部等級專業健身，不僅大人能健身，旁邊還有兒童遊戲書屋，設計安全溜滑梯，讓孩子放心奔跑，結合趣味故事繪本書牆，讓孩子們從小陶冶在濃郁書香中。





對於家庭主婦來說，最關心的日常採買，附近的全聯走路只要2–3分鐘，到傳統市場也只要5分鐘，附近有陽明商圈、四維商圈、新埔商圈和大遠百商圈，傳統與時尚兼具，滿足各項需求。附近還有雙語文德國小和新埔國中，學童9年完整教育都在散步可及的距離，家長不必費心小孩子的教育問題。



▲建案最大特色就是，既有舊商圈的便利，又有雙捷運的優勢，新板特區更是近在咫尺，傳統與時尚兼具，滿足各項需求。（圖／資料照片）

本案還有一大賣點，就是只要1分鐘，120步的距離，過個馬路就可以抵達近6000坪的四維公園，彷彿社區的後花園，公園裡頭還有新北市立圖書館四維分館，運動、讀書兩相皆宜。





在921地震之後，建商特別注意結構安全，「新板艾麗」在看不見的細節處更用心，採用鋼筋混凝土RC結構，向下開鑿施做34米深連續壁、外牆結構厚達1米，還增加3道地中壁與四周連續壁形成網格狀基礎壁體，以加強結構物安全性，並採用4000-6000磅的混凝土，結合高成本的高強度耐震鋼筋與SA鋼筋續接器，使其結構更佳更穩，讓住戶住得安心。



▲只要1分鐘，120步的距離，過個馬路就可以抵達近6000坪的四維公園，彷彿社區的後花園。（圖／資料照片） 「新板艾麗」全區規劃2房與3房產品，2房20到28坪，3房35、36坪，本案沒有地主戶，住戶素質一致，一樓除公設、住家外沒有店面，讓社區素質與品質兼具。面對新冠肺炎肆虐，建商貼心的設置當層排氣，減少大樓住戶垂直感染的風險，讓住戶住的安心。





目前附近區域10年-20年中古大樓房價約每坪52萬至55萬元之間，「新板艾麗」2房20-28坪，3房35-36坪，每坪開價58萬起，現正熱銷中，尤其新板艾麗的2房是正2房，皆可擺放雙人床，客廳採光明亮，多數廁所衛浴也有開窗，部份戶別規劃前後雙陽台，無走道空間浪費，是板橋市中心CP值超高的人氣宅。