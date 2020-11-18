李心潔首當監製　《富都青年》獲金馬創投2獎

3位評審認為，《煞塵爆》在類型片架構下，以完整製作團隊為核心，展現與時事議題直球對決的創作企圖心，兼具宏觀檢視角度並探觸人性幽微各類面向，遊走於寫實與戲劇之間，令人期待。
本屆金馬創投會議於11月16日至18日，展開為期3天緊湊的活動，FPP、WIP和今年度新增設的劇集（Series）共有40件入選企劃案，各企劃案代表與來自世界各地的資方，進行了將近992場會議。本屆作品不論議題、類型或是影像風格表現，皆展現出創作者對於普世的關懷及奔放的創意，不僅獲得與會者的高度讚賞，也令人十分期待未來華語影像市場的榮景。
現金獎項得主：
百萬首獎【新台幣100萬元現金；由台北金馬影展執行委員會提供】：
《煞塵爆》導演：林君陽、李耀華 / 監製：李耀華 / 製片：張庭翡
臺北文創劇作獎【新台幣40萬元現金；由財團法人臺北文創基金會提供】：
《深度安靜》導演：沈可尚 / 監製：瞿友寧 / 製片：黃麗玉
CNC現金獎【8000歐元現金；由法國電影中心CNC提供】：
《五月雪》導演：張吉安 / 製片：黃巧順
FPP前瞻視野獎【美金1萬2千元現金；由Cinema Inutile提供】：
《虎毒不》導演：陳小娟 / 製片：龍國瑤
《富都青年》導演：王禮霖 / 監製：李心潔 / 製片：張煒珍、林佩儀
FPP文策院原創獎【美金1萬元現金，由文化內容策進院提供】：
《拾憶男孩》導演：連俊傑 / 監製：陳振熒 / 製片：楊淙舜
《瘋子蝦夫》導演：殷振豪 / 監製：程偉豪 / 製片：金百倫、林沁兒
鏡文學潛力故事獎【新台幣30萬元現金，由鏡文學股份有限公司提供】：
《富都青年》導演：王禮霖 / 監製：李心潔 / 製片：張煒珍、林佩儀
CATCHPLAY國際注目獎【新台幣30萬元現金；由CATCHPLAY提供】：
《煞塵爆》導演：林君陽、李耀華 / 監製：李耀華 / 製片：張庭翡
中影電影開發基金【新台幣50萬元現金與新台幣50萬中台灣影視基地租賃折扣；由中影股份有限公司提供】：
《煞塵爆》導演：林君陽、李耀華 / 監製：李耀華 / 製片：張庭翡
WIP獎項得主：
WIP 文策院原創獎【美金1萬元現金，由文化內容策進院提供】：
《幻日手記》導演：王君弘 / 監製：沈可尚 / 製片：張筑悌、陳璽文
SERIES獎項得主：
myVideo劇集創意獎【新台幣50萬元現金，由台灣大哥大股份有限公司提供】：
《我的意外女兒》導演：李青蓉 / 編劇：許肇玲 / 製作人：謝欣恬、賴珍琳