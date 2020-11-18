李心潔首當監製　《富都青年》獲金馬創投2獎

2020金馬創投會議於今（18）日畫下完美句點，石偉明、陳永雄、陳玉勳3位決選評審，將百萬首獎頒給了《煞塵爆》。而李心潔首度擔任監製的《富都青年》，則成功抱走「FPP前瞻視野獎」以及「鏡文學潛力故事獎」。

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3位評審認為，《煞塵爆》在類型片架構下，以完整製作團隊為核心，展現與時事議題直球對決的創作企圖心，兼具宏觀檢視角度並探觸人性幽微各類面向，遊走於寫實與戲劇之間，令人期待。

▲金鐘導演林君陽（左一）、監製李耀華（左二）《煞塵爆》，勇奪2020金馬創投會議百萬首獎。（圖／金馬執委會）

而目前人在台灣拍攝新片的李心潔（馬來西亞出生）也出席領獎，並表示非常開心帶著大馬原創性故事《富都青年》參加金馬創投，能拿下2獎對團隊而言是很大的鼓舞，更表示想多嘗試電影幕後工作，希望能以自己的經驗，將大馬電影推廣到國際平台。

▲李心潔（左二）監製的《富都青年》獲鏡文學潛力故事獎。（圖／金馬執委會）

本屆金馬創投會議於11月16日至18日，展開為期3天緊湊的活動，FPP、WIP和今年度新增設的劇集（Series）共有40件入選企劃案，各企劃案代表與來自世界各地的資方，進行了將近992場會議。本屆作品不論議題、類型或是影像風格表現，皆展現出創作者對於普世的關懷及奔放的創意，不僅獲得與會者的高度讚賞，也令人十分期待未來華語影像市場的榮景。

現金獎項得主：





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《煞塵爆》導演：林君陽、李耀華 / 監製：李耀華 / 製片：張庭翡





臺北文創劇作獎【新台幣40萬元現金；由財團法人臺北文創基金會提供】：





《深度安靜》導演：沈可尚 / 監製：瞿友寧 / 製片：黃麗玉





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《五月雪》導演：張吉安 / 製片：黃巧順





FPP前瞻視野獎【美金1萬2千元現金；由Cinema Inutile提供】：





《虎毒不》導演：陳小娟 / 製片：龍國瑤





《富都青年》導演：王禮霖 / 監製：李心潔 / 製片：張煒珍、林佩儀





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《拾憶男孩》導演：連俊傑 / 監製：陳振熒 / 製片：楊淙舜





《瘋子蝦夫》導演：殷振豪 / 監製：程偉豪 / 製片：金百倫、林沁兒





鏡文學潛力故事獎【新台幣30萬元現金，由鏡文學股份有限公司提供】：





《富都青年》導演：王禮霖 / 監製：李心潔 / 製片：張煒珍、林佩儀





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《煞塵爆》導演：林君陽、李耀華 / 監製：李耀華 / 製片：張庭翡





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《煞塵爆》導演：林君陽、李耀華 / 監製：李耀華 / 製片：張庭翡





WIP獎項得主：





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《幻日手記》導演：王君弘 / 監製：沈可尚 / 製片：張筑悌、陳璽文





SERIES獎項得主：





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《我的意外女兒》導演：李青蓉 / 編劇：許肇玲 / 製作人：謝欣恬、賴珍琳