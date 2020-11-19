NCC不予中天換照　台灣青年民主協會：媒體改革的一大步

臺灣青年民主協會在臉書Po文表示，中天新聞台在2014年換照時，就曾面臨換照危機，時任總統為前總統馬英九，當時NCC雖有6位委員反對換照、5位支持換照，惟當時仍作成准予有條件換照處分，並作成四項附款，包含：員工教育訓練、倫理委員會外部委員多元化、補實專職專責編審人員、獨立審查人制度。然而6年過去，中天新聞台未加強新聞編採專業及建立完善內控機制，在 2017 年開始，民眾對於該電視台的申訴案，甚至佔NCC總受理案件的3分之1，遭到裁罰次數與金額，也居所有新聞台之冠，顯見其未能改進。
該會認為，特定政黨及中天新聞台不應持續以「言論自由」、「新聞自由」來混淆視聽、製造社會對立，有線電視所佔用的電波頻率本為有限性之公共資源，在司法院釋字第364號解釋即提到，「電視之表意也須自律並善盡社會責任，若藉傳播媒體妨害善良風俗、破壞社會安寧、危害國家利益或侵害他人權利等情形者，國家本得依法予以限制」。相關發言也選擇性的忽視了中天屢次違法、忽視公共媒體責任、高度損害輿論市場和散播不實訊息之事實。無國界記者組織也表明，中天遭不予換照之處分，與言論和新聞自由無關。
該會指出，除了中天新聞台外，NCC自2006年成立後，2010年時年代綜合台因被認定廣告化情節嚴重未通過換照，是NCC成立後第一個案例。而在2005年，新聞局衛星廣播電視審議委員會即進行首次換照審查，包括華爾街財經台、CASA財經台、蓬萊仙山衛星電視台、歐朋電視台、彩虹頻道、龍祥電影台、東森新聞S台等7個頻道，分別被認定違規嚴重、商業化、色情化等，未通過換照。之後龍祥電影台與東森新聞S台提起行政救濟，也獲復照，顯見我國行政中立與後續救濟管道暢通。
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該會最後呼籲，其餘新聞台應注意新聞商業化、廣告置入過多、過多兒少不宜內容、自製率低落或未注意平衡報導等新聞倫理爭議，方能形塑更佳之公共輿論空間與媒體品質。有線電視所佔用的頻率既為有限性之公共資源，接下來中天所釋出的波段頻道，應由各家業者、在公平競爭與公開審議之下競逐，NCC也應負起主管機關的中立職責，不應偏袒任一家業者。而現行NCC手中法規不足，難以管制紙媒、網媒及其他形式之新媒體，朝野各政黨應重視中國紅色資本持續影響、干擾和滲透台灣傳媒與影視音產業之問題。
新聞來源為Newtalk 新頭殼