秋冬防疫專案出爐！台人一看「內容亮點」震驚：別開玩笑

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對此，就有網友發現「健身房」也在其中，因而在PTT貼文指出「健身是要帶什麼口罩啦？不怕肺爆炸是嗎？還是以為大家健身都是去當網美拍拍照....我是很好奇，館長如果聽到健身要帶口罩，會有什麼感想？」
貼文一出，網友紛紛回應「不只健身房...超商也很莫名其妙」、「要不要乾脆叫健身房停業比較快」、「餐廳不用....健身房卻要超詭異」、「健身中心戴口罩怎麼跑步啦」、「運動戴口罩很傷肺的...要戴就不要激烈運動」、「游泳池邊也超迷啊...一上岸就要戴？什麼鬼」、「笑死，游完剛起來去哪裡拿口罩戴上」、「健身房戴口罩真的別開玩笑耶」。
而對於外界疑惑健身房、室內泳池這些地方怎麼戴口罩？指揮中心發言人莊人祥也進一步解釋，健身房、三溫暖沒辦法全程戴口罩，可以用人數總量管制、加大設施兼具方式做管控，使用中可以不用戴，使用後再戴上即可。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。