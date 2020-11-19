秋冬防疫專案出爐！台人一看「內容亮點」震驚：別開玩笑

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秋冬防疫專案出爐！台人一看「內容亮點」震驚：別開玩笑

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 06:58:03

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者劉雅文）
▲中央疫情指揮中心日前宣布「秋冬防疫專案」，規定出入8大場所必須戴口罩。（圖／記者劉雅文攝）
新冠肺炎爆發至今已有10個多月，時序進入秋冬，全球疫情仍然沒有趨緩現象，我國境外移入個案也有增加趨勢，爲降低社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，中央疫情指揮中心昨（18）日公布「秋冬防疫專案」，但內容一出卻引發民眾熱議。
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指揮中心指出，從12月1日起，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。
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▲中央疫情指揮中心日前宣布「秋冬防疫專案」，規定出入8大場所必須戴口罩。（圖／疫情指揮中心提供）
對此，就有網友發現「健身房」也在其中，因而在PTT貼文指出「健身是要帶什麼口罩啦？不怕肺爆炸是嗎？還是以為大家健身都是去當網美拍拍照....我是很好奇，館長如果聽到健身要帶口罩，會有什麼感想？」

貼文一出，網友紛紛回應「不只健身房...超商也很莫名其妙」、「要不要乾脆叫健身房停業比較快」、「餐廳不用....健身房卻要超詭異」、「健身中心戴口罩怎麼跑步啦」、「運動戴口罩很傷肺的...要戴就不要激烈運動」、「游泳池邊也超迷啊...一上岸就要戴？什麼鬼」、「笑死，游完剛起來去哪裡拿口罩戴上」、「健身房戴口罩真的別開玩笑耶」。

而對於外界疑惑健身房、室內泳池這些地方怎麼戴口罩？指揮中心發言人莊人祥也進一步解釋，健身房、三溫暖沒辦法全程戴口罩，可以用人數總量管制、加大設施兼具方式做管控，使用中可以不用戴，使用後再戴上即可。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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