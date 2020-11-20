影／「送肉粽」儀式揭秘！送煞忌諱下雨 道長施咒雨瞬停
影／「送肉粽」儀式揭秘！送煞忌諱下雨 道長施咒雨瞬停
文/保庇NOW
calendar_today2020-11-20 23:00:00
近幾年，透過新聞和網路傳播，以及電視、電影的敘述，「送肉粽」這項「送煞」儀式變得廣為人知，甚至還有專門以此為故事線的驚悚電影。之所以會有「送肉粽」這個代稱，傳說是因為自縊就跟吊肉粽一樣，一條繩子吊著一塊肉，遂得此稱。
若有人自縊身亡（上吊自殺），擔心亡魂滯留在現場、怨氣太重會找其他人「抓交替」，故委請道士舉辦法事送走亡魂自縊時所使用的那條繩子，以及亡者自縊時曾觸碰到的其它物品，全部一併送出海，在海邊焚燒。因為送煞儀式現場有許多習俗和禁忌須遵守，擔心無辜民眾被煞到，再加上尊重亡者等因素，很少能看到送煞儀式的完整紀錄，YouTube頻道【鬼man&阿道夫】此次特別徵詢亡者家屬同意，隨同臥雲法師「龍哥」一同完成送煞儀式的紀錄，但礙於保護家屬隱私不會全部公開。龍哥經驗豐富，且多次擔任影視作品的宗教顧問，其表示紀錄送煞儀式為的不是衝高聲量，為的是呼籲大眾尊重生命，降低輕生的發生率，現在，就讓我們抱持著慎重的心情一起來看看吧！（編輯：連宜方）
*本文內容由Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權提供，不得隨意改寫、轉載*