想當台北人請認真找！高綠覆率北投、文山　絕對有機會

台北市門牌燙金， 凡軌道交通行經地段，處處高房價，偏偏台北都會人仰賴捷運而居，若沒有富爸媽幫忙，口袋又不夠深，自然無法如願成為天龍國人，租隊友無法告別房東，終究一輩子幫房東付房貸。有意買進台北的您請別氣餒，如果轉換思維，認真做功課，依循生活動線與工作地緣關係，在交通動線允許範圍與時間內，找對區域依舊有機會搬進台北市，專家就建議，若非必要搬進市中心，在捷運依舊會經過的北投與文山區，不僅人口密集度不高，擁有綠地空間多，生活享有到位機能外，軌道交通也不是問題，房價相對台北市中心親民許多！

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▲北投丹鳳山半山住宅，海拔75米高度，享有青山綠景，緊鄰436公頃面積森林保護區與軍艦岩，享好空氣與好寧靜環境。（圖／資料照片）

× ▲北投丹鳳山半山住宅，海拔75米高度，享有青山綠景，緊鄰436公頃面積森林保護區與軍艦岩，享好空氣與好寧靜環境。（圖／資料照片）

市場上，不少買家特別鍾愛生活機能完熟的士林區，而區域內最當紅的「士林北投科技園區計畫」持續受到各界看好，再次推升起區域房價，全新大樓行情每坪突破百萬大關之際，甚至屋齡超過10年的中古屋行情也超越了9字頭，相較於緊鄰在旁的北投，同樣背倚大屯山脈，擁有比擁擠士林更愜意的環境，同享捷運淡水信義線軌道優勢，相隔僅5站，房價卻落差1/2。





北投舊市區老舊公寓多，少有推案，而較新生活商圈，就屬奇岩重劃區，清一色都是全新成屋，優勢除了採低密度開發，建築高度受法規嚴格限制，建築群有秩序，整齊視野感俐落，擁有全新街廓，內有五座公園，生活機能仰賴奇岩站商圈，均價坐5望6。另外，北客中出現一群鍾愛鬧中取靜的環境，低調重隱私又親綠的高端客層，過去曾勤勞往返國際商場，住宅大樓空間不符使用，所以偏愛位於北投丹鳳山半山住宅，海拔75米高度，享有青山綠景，緊鄰436公頃面積森林保護區與軍艦岩，享好空氣與好寧靜環境，且該路段開車1分鐘就到北投商圈，30分鐘到台北市區，該區域房價落在53萬上下，特別受到隱富型買家青睞。



▲文山區內大小公園及學區多，是許多自住型買家移居首選。（圖／資料照片）

× ▲文山區內大小公園及學區多，是許多自住型買家移居首選。（圖／資料照片）

大安信義區豪宅群聚，房價站上台北市最高點，卻是最多人夢寐以求能移居的區域。退而求其次，不少人選擇透過信義快速道路，穿過象山隧道、文山隧道後，抵達環境清幽的木柵路四段，距離台北市東區最近，房價相對差很大，文風鼎盛擁有政治與世新大學優質學區，另一頭萬芳路商圈，擁有文湖線捷運交通優勢，一線串起年產值兆元的內科、南軟，並擁有豐富萬芳醫療資源。





此外，區域內大小公園多，興隆國小、興德國小、興華國小、萬芳國中以及私立再興中學、中國科技大學、台灣警察專科學校等，是許多自住型買家移居首選。



