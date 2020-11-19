應用科技輔助農漁牧　嘉大展現智研成果

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現場展出有艾群校長團隊以AI深度學習結合六軸機械手臂研發，可辨識甜椒蟲害影像植保機器人，精準施藥減少農藥接觸風險；朱紀實副校長團隊研發金珠大豆及微生物育種與毛木耳全株加值應用技術，開發嘉大台南2號米精製嘉酎及木燒酎酒品、梅酒、初榨生醬油及大豆優格飲等；校友中心洪滉祐中心主任與生物機電工程學系黃威仁助理教授研發自走式田間生產管理植保機器人，節省人力及工時；土木與水資源工程學系陳清田主任利用物聯網技術建置智慧灌溉系統，利用節水管理監測元件即時獲得田間灌溉需水量，有效提升水資源利用與調配。
除農作物生產技術，畜牧業方面師生團隊合作建置即時遠端監控雞隻的智慧雞舍，研發利用物件偵測與分群技術之自動雞群分佈辨識；多重偵測與目標檢測演算法YOLO研發禽類健康偵測和辨識技術；深度學習技術實現雞隻追蹤與體重估測，期能建立即時多數量雞隻重量估測之方法；此外，漁業養殖方面師生合力開發機器學習進行影像辨識之魚苗計數技術，協助漁民以省時省力的方式計算魚苗數。
嘉大為因應民航法無人機專章的實施，8月在軍輝橋西側首建南部首座水泥式四個區塊不同等級無人直升機與多旋翼飛行器術科測驗場地，除輔導業者取得無人植保機農藥噴灑操作證照，並進行無人機拍攝土地影像相關研究，也有應用無人機空拍影像結合熱顯像與多光譜影像，製作高精度地形高程，作為調查土地利用與裸露地之判釋；無人機技術判釋土地利用狀況，推估作物產量及評估農地災損等，學校同時也開設跨領域智慧農業產業學程，對培育智慧農業科技發展人才不遺餘力。