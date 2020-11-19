NBA／湖人1周打3次電話慰留？魔獸回應耐人尋味
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-19 15:52:12
湖人新賽季力拼衛冕，為了留下成為自由球員的奪冠班底「魔獸」Dwight Howard，美國媒體透露，湖人高層一周就打了3次電話給他，想要說服他留下，不過Howard的回應卻耐人尋味。
《ESPN》記者Ramona Shelburne在節目上爆料，湖人非常想留下這位34歲的資深中鋒Howard，為此一周內打了三次電話給他，希望能讓他知道，球隊有多希望他回歸。《Lakers Daily Scoop 》轉發此消息，釣出Howard本人帳號回應，不過沒留下文字訊息，反而留了7個「鴨舌帽」表情圖示，在歐美社群文化中，意指「我沒有說謊」。
因為Howard近日受訪表示願意回歸，但不想再「免費」打球了，自己已經用表現贏得獲得保障合約的權利，希望湖人拿出誠意。這回留言也是暗指湖人其實沒那麼主動，質疑這消息的真實性。Howard為了尋求機會，本季和湖人簽下1年260萬美元的非保障合約，扮演板凳角色相當稱職，場均能貢獻7.5分、7.3籃板、1.1阻攻，而季後賽出賽18場在攻守兩端適時補上戰力，是湖人奪冠功臣之一。