網球／喬帥不敵梅德維夫　明和蠻牛拚晉級年終賽4強門票

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網球／喬帥不敵梅德維夫　明和蠻牛拚晉級年終賽4強門票

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-19 16:52:00

▲塞爾維亞球王Novak Djokovic因傷退賽（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞球王Novak Djokovic年終賽失利，明天分組最後一戰必須贏球才能晉級。（圖／美聯社／達志影像）
ATP年終賽如火如荼進行中，俄羅斯一哥Daniil Medvedev今(19)日直落二擊敗塞爾維亞球王Novak Djokovic，鎖定分組第一晉級4強，兩位分組世界排名最高的Djokovic、西班牙「蠻牛」Rafael Nadal明天都必須贏球才能晉級。
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Djokovic今天在年終賽分組賽以兩個3:6不敵Medvedev，後者在前一站巴黎大師賽奪冠，至今已豪取7連勝，氣勢如虹，年終賽收穫2連勝提前晉級4強。
另一組，世界第2的Nadal次戰以6:7(7:9)、6:7(4:7)敗給世界第3、奧地利名將Dominic Thiem，Thiem延續年初澳網交手勝果收下對戰2連勝，也提前拿到年終賽4強門票。

Djokovic明天將和同為1勝1負的世界7、德國好手Alexander Zverev爭奪分組另一張4強門票。而Nadal則對決同戰績的去年冠軍、世界第6的希臘Stefanos Tsitsipas，朝生涯首座年終賽冠軍目標邁進。
 
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