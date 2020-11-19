網球／喬帥不敵梅德維夫 明和蠻牛拚晉級年終賽4強門票
網球／喬帥不敵梅德維夫 明和蠻牛拚晉級年終賽4強門票
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-19 16:52:00
ATP年終賽如火如荼進行中，俄羅斯一哥Daniil Medvedev今(19)日直落二擊敗塞爾維亞球王Novak Djokovic，鎖定分組第一晉級4強，兩位分組世界排名最高的Djokovic、西班牙「蠻牛」Rafael Nadal明天都必須贏球才能晉級。
Djokovic今天在年終賽分組賽以兩個3:6不敵Medvedev，後者在前一站巴黎大師賽奪冠，至今已豪取7連勝，氣勢如虹，年終賽收穫2連勝提前晉級4強。另一組，世界第2的Nadal次戰以6:7(7:9)、6:7(4:7)敗給世界第3、奧地利名將Dominic Thiem，Thiem延續年初澳網交手勝果收下對戰2連勝，也提前拿到年終賽4強門票。
Djokovic明天將和同為1勝1負的世界7、德國好手Alexander Zverev爭奪分組另一張4強門票。而Nadal則對決同戰績的去年冠軍、世界第6的希臘Stefanos Tsitsipas，朝生涯首座年終賽冠軍目標邁進。