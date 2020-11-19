牛津新冠疫苗受試者99%產生中和抗體 老年人有強免疫力
牛津新冠疫苗受試者99%產生中和抗體 老年人有強免疫力
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-19 16:56:28｜update2020-11-19 17:00:11
新型冠狀病毒（ COVID-19 ）大流行以來，各國研究機構、藥廠持續開發有效的疫苗及療法，英國牛津大學與藥廠阿斯利康（ AstraZeneca ）合作的疫苗傳出好消息，560 名受試的健康成人，其中包括 240 名 70 歲以上的老年人，疫苗受試結果安全，且 56 歲以上、18 至 55 歲的受試族群中，有類似的免疫反應。
英國牛津大學、阿斯利康藥廠研究團隊在《刺胳針》（ Lancet ）醫學雜誌上，發表研究疫苗第二階段測試的報告，該項測試包括 560 名成年人，其中 240 人為 70 歲以上，160 人為 18 至 55 歲， 160 人為 56 至 69 歲。研究發現，老年人發展出較好的免疫能力；不論是成年人還是年輕人在接種試驗疫苗後，都出現類似的免疫反應。該疫苗導致的副作用輕微，並在第一階接種後，激發 T 細胞針對新冠病毒攻擊，並在 28 天內激起抗體反應；接種者中有 99% 產生中和抗體反應。輝瑞藥廠、俄羅斯 Sputnik V 及 Moderna 在近期發表第三階段的疫苗初步反應數據，其中一種更指 65 歲以上人士有 94% 保護效果。根據世界衛生組織（ WHO ），老年人被認為是新型冠狀病毒的高風險族群，容易發展出較為嚴重的症狀。牛津大學的研究者米納西安（ Angela Minassian ）在聲明中表示，根據試驗結果顯示，有效且安全的疫苗很有可能即將面世。
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