拿iPhone 6S戰4年！果粉爆「想換機了」 致命缺點被抖出
拿iPhone 6S戰4年！果粉爆「想換機了」 致命缺點被抖出
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 17:32:42
蘋果今年推出iPhone 12系列手機，目前四款新機已經全部正式開賣，不少果粉早已入手，上網紛紛開箱分享心得。不過，就有網友指出自己使用iPhone 6S已有四年之久。貼文一出，就引來許多人共鳴，但也有內行人點出iPhone 6S的致命缺點。
原PO於《Dcard》上以「想問有沒有人是iphone 6s 還沒換過的」為題發文，表示自己入手已經4年之久，到現在都還在使用，更驚嘆直呼「沒想到還能升級」。貼文一曝光後，隨即引來許多果粉留言，「6s+1，換個電池可以再戰幾年」、「6s+還在服役當中～」「6s真的很耐用」、「6s再幾天邁入第五年，螢幕被我摔裂了還在用，裸機狀態使用中哈哈」、「6s+1，還在續戰，挑戰到整隻壞才有可能會換」。
但也有不少人指出iPhone 6S已經開始有卡頻情況，「我前幾天還是拿6，手機狀況其實還可以，只是有點慢」、「6s+1，換過電池，軟體更新最新版，除了耗電跟偶爾當機其他都還好」、「5年的6s+越來越頓，有考慮要換12」。甚至有網友因為耗電問題，決定更換成最新款手機，讓舊機安心退休，「拿五年的6s+換12了，6s+換了電池仍覺得很耗電，上班跑外面，時常接著行動電源QQ」、「6s換過電池還是狂噴電，但除了耗電，實在想不出其他的缺點了」、「6s使用5年多，換過電池，但電量不行，幾乎要隨身帶行動電源了，這兩天要換12。」（編輯：陳雅雲）