拿iPhone 6S戰4年！果粉爆「想換機了」　致命缺點被抖出

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

拿iPhone 6S戰4年！果粉爆「想換機了」　致命缺點被抖出

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 17:32:42

iphone 6s
▲有果粉指出，自己使用iPhone 6S已經4年之久，但就有網友點出該機的致命缺點。（圖／翻攝Dcard）
蘋果今年推出iPhone 12系列手機，目前四款新機已經全部正式開賣，不少果粉早已入手，上網紛紛開箱分享心得。不過，就有網友指出自己使用iPhone 6S已有四年之久。貼文一出，就引來許多人共鳴，但也有內行人點出iPhone 6S的致命缺點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於《Dcard》上以「想問有沒有人是iphone 6s 還沒換過的」為題發文，表示自己入手已經4年之久，到現在都還在使用，更驚嘆直呼「沒想到還能升級」。
▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，隨即引來許多果粉留言，「6s+1，換個電池可以再戰幾年」、「6s+還在服役當中～」「6s真的很耐用」、「6s再幾天邁入第五年，螢幕被我摔裂了還在用，裸機狀態使用中哈哈」、「6s+1，還在續戰，挑戰到整隻壞才有可能會換」。

但也有不少人指出iPhone 6S已經開始有卡頻情況，「我前幾天還是拿6，手機狀況其實還可以，只是有點慢」、「6s+1，換過電池，軟體更新最新版，除了耗電跟偶爾當機其他都還好」、「5年的6s+越來越頓，有考慮要換12」。
甚至有網友因為耗電問題，決定更換成最新款手機，讓舊機安心退休，「拿五年的6s+換12了，6s+換了電池仍覺得很耗電，上班跑外面，時常接著行動電源QQ」、「6s換過電池還是狂噴電，但除了耗電，實在想不出其他的缺點了」、「6s使用5年多，換過電池，但電量不行，幾乎要隨身帶行動電源了，這兩天要換12。」（編輯：陳雅雲）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
中天新聞換照案未通過NCC的審查，您怎麼看？

中天新聞換照案未通過NCC的審查，您怎麼看？

繼續作答
一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀