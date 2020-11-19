前世情人就要寵！帥老爸木村拓哉、貝克漢認證女兒傻瓜

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像最近，就有一個故事挺可愛的。
藝人柯有倫喜獲麟兒三個多月，對女兒萬般寵愛，也會幫忙餵奶，對於照顧女兒的一切都樂在其中，甚至表示要「超前部署」教導女兒走向歌手一途，所以都會唱歌給女兒聽。但因為新手爸爸的緣故，起初不太適應如何用正確的方式抱孩子，抱到左肩肌腱炎，吃了不少止痛藥，對此，柯有倫也不曾有任何怨言，甚至覺得這可以訓練身體，「是世界上最甜蜜的重訓方式」。這些言行，難道不是最可愛的女兒傻瓜嗎？
若說到女兒傻瓜，最近生日的日本天王木村拓哉也是其一，自從他的兩個女兒Kōki（木村光希）和Cocomi（木村心美）相繼出道後，這位傳說中的天王私生活簡直被出賣的徹底。
Kōki曾經爆料過：「我們家裡出現蟑螂的時候，豆豆（木村拓哉）明明知道我怕蟑螂，還故意抓著蟑螂來追著我跑！」這等幼稚程度被曝光後，反倒被粉絲認為這位巨星爸爸其實也很平易近人，而且也是因為和女兒的感情好才能夠這樣開玩笑，很讓人欽羨。木村拓哉自身也在錄製《徹子的房間》時，忍不住吐槽自己在家根本是個「孝子」，女兒要他做什麼他都會去做，就連喝醉上床睡覺了，女兒有事喊他，都會立刻乖乖爬起來。
還有一位前世情人被譽為「上輩子拯救過銀河系的小公主」，那就是英國足球金童貝克漢的女兒「貝小七」（Harper Seven Beckham），外媒曾用「人生已經嬴在終點線」來形容貝小七的出生。
貝克漢這位全球知名超愛家庭的男人，平時就對老婆、兒子照顧的無微不至，但到了第四位孩子出生時，貝克漢還是喜極而泣，倍受感動，因此貝小七完全是在爸媽和三位哥哥的期待、寵溺和疼愛之下漸漸長大。