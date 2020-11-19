NBA／才剛被勇士選中　菜鳥迫不及待想見到柯瑞

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

NBA／才剛被勇士選中　菜鳥迫不及待想見到柯瑞

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-19 18:24:37

LeBron James將有望再度對決「浪花兄弟」Stephen Curry
▲勇士一哥Stephen Curry（右）是許多新秀的偶像，剛加入勇士的菜鳥也期待向他學習。（圖／美聯社／達志影像）
2020選秀會今(19)日登場，握有探花籤的勇士除了選中潛力長人James Wiseman，還帶走2後衛，其中球星二代Nico Mannion受訪時直呼，「我可以在Stephen Curry身邊學習了！」心情相當興奮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Mannion的父親Pace Mannion曾在NBA打過5年球，效力過勇士、爵士等球隊，之後到義大利打球，而在義大利出生的Mannion長大回到美國求學，追尋NBA夢，今天選秀會以第48順位被勇士相中，和老爸一樣成為NBA球員。
由於疫情關係，線上受訪時Mannion興奮表示，「當我知道中選後，我想到的第一件事就是，我可以在Curry身邊學習了。他在聯盟待了很長一段時間，多次贏得MVP。」

▲勇士新秀Nico
▲勇士新秀Nico Mannion曾在訓練營中見到勇士一哥Stephen Curry（圖／取自nicccolomannion Instagram）
「其實我以前就參加過Curry辦的籃球訓練營了。」Mannion透露當時就見過偶像了，「但我現在心情還是很激動，因為我有可以學習的對象了，經驗豐富、史上最好的球員之一，我會盡可能地向他學習。」

現年19歲的Mannion身高191公分、體重86公斤，司職控球後衛，本季代表亞利桑那大學在NCAA場均出賽32.1分鐘，貢獻14分、2.5籃板、5.4助攻， 被視為2019年頂級控衛之一，但因投籃命中率不高，加上學校本季戰績不佳，讓他跌出選秀樂透區。
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
中天新聞換照案未通過NCC的審查，您怎麼看？

中天新聞換照案未通過NCC的審查，您怎麼看？

繼續作答
一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀