NBA／才剛被勇士選中 菜鳥迫不及待想見到柯瑞
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-19 18:24:37
2020選秀會今(19)日登場，握有探花籤的勇士除了選中潛力長人James Wiseman，還帶走2後衛，其中球星二代Nico Mannion受訪時直呼，「我可以在Stephen Curry身邊學習了！」心情相當興奮。
Mannion的父親Pace Mannion曾在NBA打過5年球，效力過勇士、爵士等球隊，之後到義大利打球，而在義大利出生的Mannion長大回到美國求學，追尋NBA夢，今天選秀會以第48順位被勇士相中，和老爸一樣成為NBA球員。由於疫情關係，線上受訪時Mannion興奮表示，「當我知道中選後，我想到的第一件事就是，我可以在Curry身邊學習了。他在聯盟待了很長一段時間，多次贏得MVP。」
「其實我以前就參加過Curry辦的籃球訓練營了。」Mannion透露當時就見過偶像了，「但我現在心情還是很激動，因為我有可以學習的對象了，經驗豐富、史上最好的球員之一，我會盡可能地向他學習。」
現年19歲的Mannion身高191公分、體重86公斤，司職控球後衛，本季代表亞利桑那大學在NCAA場均出賽32.1分鐘，貢獻14分、2.5籃板、5.4助攻， 被視為2019年頂級控衛之一，但因投籃命中率不高，加上學校本季戰績不佳，讓他跌出選秀樂透區。