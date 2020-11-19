影／全國大專院校產學創新實作競賽　208隊決戰

為激發大專院校學生之創新思考及實作能力之發揮，鼓勵跨領域專長的科技整合團隊，完成富有精緻創意與高實用性之創新作品，國立彰化師範大學與彰化縣產學精進協會辦理全國大專院校產學創新實作競賽，來自全國大專院校優秀學生團隊、吸引218隊報名，入圍決賽者共計208隊。

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▲第六屆「全國大專院校產學創新實作競賽」在彰化師範大學進行賽事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲第六屆「全國大專院校產學創新實作競賽」在彰化師範大學進行賽事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

「全國大專院校產學創新實作競賽」競賽目的在於鼓勵大專學生發揮創意，投入綠能、機械、精密控制等研發設計；競賽分為三組，分別為綠色科技組、機械與自動化組及資訊與電子組，期望激發學生潛在創造力，發揮創意將之轉化成創新產品或方法，達到提高個人創新能力和提昇我國工程科技競爭力之目的。

▲2020全國大專院校產學創新實作競賽在彰化師範大學登場，來自全國大專院校優秀學生團隊發揮創意與巧思。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲2020全國大專院校產學創新實作競賽在彰化師範大學登場，來自全國大專院校優秀學生團隊發揮創意與巧思。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

第六屆「全國大專院校產學創新實作競賽」在彰化師範大學進行，參賽隊伍藉由產學合作團隊登場於現場展示其創意作品，配合參賽隊伍發揮創意與巧思，並與其他參賽者交流切磋，期望激發新技術移轉媒合促進商機、專利移轉新技術，創造產學雙贏局面。

▲來自全國大專院校優秀學生團隊、吸引218隊報名，入圍決賽者共計208隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲來自全國大專院校優秀學生團隊、吸引218隊報名，入圍決賽者共計208隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

彰化師大校長陳明飛表示，今年報名隊伍多達218隊，作品的品質更見提升，實作主題符應現今社會與產業發展趨勢，引領學子深入綠色科技、機械與自動化以及資訊與電子等三個領域進行鑽研探討，不僅學以致用，更敢於創新，研發完成的作品能廣為產業界所用。