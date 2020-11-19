影／全國大專院校產學創新實作競賽　208隊決戰

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「全國大專院校產學創新實作競賽」競賽目的在於鼓勵大專學生發揮創意，投入綠能、機械、精密控制等研發設計；競賽分為三組，分別為綠色科技組、機械與自動化組及資訊與電子組，期望激發學生潛在創造力，發揮創意將之轉化成創新產品或方法，達到提高個人創新能力和提昇我國工程科技競爭力之目的。
第六屆「全國大專院校產學創新實作競賽」在彰化師範大學進行，參賽隊伍藉由產學合作團隊登場於現場展示其創意作品，配合參賽隊伍發揮創意與巧思，並與其他參賽者交流切磋，期望激發新技術移轉媒合促進商機、專利移轉新技術，創造產學雙贏局面。
彰化師大校長陳明飛表示，今年報名隊伍多達218隊，作品的品質更見提升，實作主題符應現今社會與產業發展趨勢，引領學子深入綠色科技、機械與自動化以及資訊與電子等三個領域進行鑽研探討，不僅學以致用，更敢於創新，研發完成的作品能廣為產業界所用。
經過評審委員逐一審查後，綠色科技組由「台灣科技大學」以「應用於表面改質之高壓短脈衝電漿產生器」獲得第一名，資訊與電子組由「國立勤益科技大學」的「手機APP監控自行車前叉油壓阻尼避震系統」獲得第一名；機械及自動化組由「國立聯合大學」以「具深度學習膚質檢測之智慧販賣機系統」獲得第一名，並頒發獎盃與優勝獎金，此次參賽作品內容呈現多樣性與廣泛的應用性，各項競賽作品令人驚豔。