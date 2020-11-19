憂掀模仿效應！教育部急傳訊給各級校長：防範學生自傷

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據了解，教育部也在近日緊急傳訊給各級學校的校長，要求加強預防學生自傷自殺作為，8項措施分別是一、籲請教師主動關懷多與學生見面談話，設置學生求助管道，協助處理有自殺、自傷傾向學生之諮詢服務，使學生可獲得協助之資源，同時請各校提供教職員工心理諮商協助資訊；二、請學校主動提供並宣導心輔中心提供之服務，讓有緊急需求的同學於上班時間是可以直接尋求協助，必要時夜間可以聯繫校安中心，緊急事件可以聯繫校警隊，亦可尋求校外資源（24小時安心專線:1925、生命線1995或1980、警消110或119）；三、為避免誘發維特效應（模仿效應），請通知導師主動關懷近日有顯著情緒變化學生。
第四點則是請學校宣導及避免轉傳相關新聞與訊息，尤其是顯著負面渲染的部落客或網路貼文、相關圖片；五、積極推動校園心理健康促進工作，以強化學生身心教育及輔導工作之專業性，營造溫馨而健康的學習環境；六、請學校討論如何擴大及健全學生關懷網絡，如辦理自殺防治守門人培訓計畫，將家長納入；七、落實校園安全檢核、校園安全地圖及相關安全防護機制與措施；八、請強化各校（館）舍頂樓管制，建議高樓層加裝符合消防規範之門禁管制系統及警報感應設施。
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995