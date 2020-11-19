憂掀模仿效應！教育部急傳訊給各級校長：防範學生自傷

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憂掀模仿效應！教育部急傳訊給各級校長：防範學生自傷

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-19 21:01:20｜update2020-11-19 21:15:31

教育部提供舒壓方法
▲教育部籲請各級學校校長積極展開自殺防治宣導工作。（圖／擷取自台灣師範大學官網）
近來台灣多所大學校園接連發生學生自傷、輕生事件，教育部長潘文忠日前呼籲同學「雞婆一點」，簡單的一句主動關心，都有機會可以拉住想離開的朋友。為防範憾事再度發生，教育部近日也緊急傳訊給各級學校，要求校長配合加強宣導，並避免同學間轉傳相關新聞誘發「維特效應」（模仿效應）。
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台灣多所大學上週陸續發生有學生墜樓輕生、自傷案件，根據統計光今年已有76名學生因自殺身亡，教育部呼籲各級學校緊急展開自殺防治宣導工作，台灣師範大學學生輔導中心提供自我照護舒壓方法，建議學生能透過「想法」、」身體」、「情緒」以及「行動」來減壓，讓壓力或情緒能夠藉此排解、得以抒發，教育部也將與衛福部等共同研議，加強防範自殺防治作為；逢甲大學則貼出海報表示「黑暗的道路上，讓我們彼此關懷」。
據了解，教育部也在近日緊急傳訊給各級學校的校長，要求加強預防學生自傷自殺作為，8項措施分別是一、籲請教師主動關懷多與學生見面談話，設置學生求助管道，協助處理有自殺、自傷傾向學生之諮詢服務，使學生可獲得協助之資源，同時請各校提供教職員工心理諮商協助資訊；二、請學校主動提供並宣導心輔中心提供之服務，讓有緊急需求的同學於上班時間是可以直接尋求協助，必要時夜間可以聯繫校安中心，緊急事件可以聯繫校警隊，亦可尋求校外資源（24小時安心專線:1925、生命線1995或1980、警消110或119）；三、為避免誘發維特效應（模仿效應），請通知導師主動關懷近日有顯著情緒變化學生。

第四點則是請學校宣導及避免轉傳相關新聞與訊息，尤其是顯著負面渲染的部落客或網路貼文、相關圖片；五、積極推動校園心理健康促進工作，以強化學生身心教育及輔導工作之專業性，營造溫馨而健康的學習環境；六、請學校討論如何擴大及健全學生關懷網絡，如辦理自殺防治守門人培訓計畫，將家長納入；七、落實校園安全檢核、校園安全地圖及相關安全防護機制與措施；八、請強化各校（館）舍頂樓管制，建議高樓層加裝符合消防規範之門禁管制系統及警報感應設施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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