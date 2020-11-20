老外曬台灣六大電影院照　大讚：李安啟蒙之地在這！

根據The China Post報導，隨著串流平台的崛起和更多選擇的出現，現代人開始寧願窩在家裡看電影也不想出外到電影院賞片，使其面臨倒閉的危機。

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▲湳山戲院 (圖／取自 @spectralcodex推特)

由於另一名部落客Phil Jablon近期在推特上表示泰國目前僅剩個位數的劇院，Alexander受到啟發決定開始他的復古「劇院獵行」，並從台北的湳山戲院開始。

▲湳山戲院 (圖／取自 @spectralcodex推特)

他補充，這個戲院之所以特別原因有兩點。一是因為他曾是大導演李安在高中時最常出入的場所，也是在此受到啟發決定從事電影方面的工作。二則是因為此戲院的電影海報依舊掛著當地藝術家顏振發親手繪做的油畫海報。

▲國興戲院 (圖／取自推特@spectralcodex)

下一站，Alexander分享了苗栗的國興戲院。早在70年前被建立，Alexander表示它目前正在進行裝修中，不過當地人也擔心未來是否能繼續營業。

▲國興戲院 (圖／取自推特@spectralcodex)

另外一家電影院是雲林虎尾鎮的白宮影城。Alexander表示雖然此戲院建於1972年，外觀卻沒有看起來太老舊。

▲白宮影城。圖／取自推特@spectralcodex

不幸地，因為受到疫情影響，這家影城如今沒有當年的熱絡。

南投戲院也是Alexander特別拍攝的劇院之一。

▲ 南投戲院。(圖／取自 @spectralcodex推特)

Alexander表示，這家戲院早在1920年代就出現了，曾經於2011年差點倒閉，卻老闆在台北生活的兒子聽到，立馬趕回南投將它翻新，繼續經營。

它經過電影愛好者江明赫的翻修後，如今保有一個繁忙的行程和電影放映時間。

▲萬國戲院。（圖／取自推特＠spectralcodex)

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