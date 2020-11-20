舉重／最大贏家！世青線上錦標賽　台女將汪淩蓁摘3銀

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為了備戰線上賽，教練陳佳伶特別安排汪淩蓁在半夜訓練，收到效果，本次調整狀況佳，才能改寫今年初在亞洲青少年舉重錦標賽，抓舉90公斤、挺舉125公斤的成績。
汪淩蓁是台灣舉重界的「練武奇才」，國三畢業後才接觸舉重正規訓練，練不到2年就在去年全運會奪下銀牌，一鳴驚人，今年則陸續在全中運、總統盃封后，下一個目標是瞄準2021年亞運，期盼能站上頒獎台。
台灣首度參加國際舉重線上賽，總計8天共拿下5銀1銅，男子團體第2名、女子團體第5名。中華民國舉重協會秘書長陳志一表示，「要在台灣調整時差，比出國還要困難，我國小將克服身體疲勞，努力拚戰，最終雖沒有金牌入袋，但整體成績已經達標。」
全球籠罩在疫情之中，視訊賽事可能成為未來趨勢，陳志一認為，「這次比賽是很好的試煉，對於國訓中心、協會，以及選手和教練團都能藉此機會學習，連奧運培訓隊也在一旁觀戰，替未來做準備。」
本次世青賽，主辦國際舉重總會位於匈牙利、承辦國家祕魯、賽事轉播團隊位於西班牙，總計62國參賽，台灣則在高雄國家運動訓練中心比賽。負責本次競賽的經理張雁玲表示，「2020改變了我們對於賽事既有流程的認識。參賽準備不單單是以國際賽會的方式組隊，也包含了國內賽會的軟硬體組織人員、場地佈置、動線規劃等，更重要的是確保『不斷線』，也透過專業的鏡頭，將我國選手的比賽畫面，透過線上賽事傳送到全世界。」