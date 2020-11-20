強力遏止新一波疫情 加州宣布：週六起宵禁1個月
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-20 08:37:56
美國的新冠肺炎疫情持續蔓延，選後政權的交接不穩定也可能導致疫情雪上加霜。加州州長紐森（ Gavin Newsom ）當地時間週四宣布，為了遏制新冠病例激增，減低醫療保健系統面臨的風險，因此將自週六起實施 1 個月的宵禁，不排除視情況延長。
根據美國《 abc news 》報導，紐森聲稱，自大流行開始以來，新冠病毒就以前所未見的速度傳播，接下來幾週對於能否阻擋疫情至關重要，因而向加州人民提出警告。加州將自 21 日起實施宵禁，規定非從事必要工作的居民，晚上 10 點至翌日清晨 5 點必須待在家中，宵禁將持續到 12 月 21 日，若屆時感染率和狀況沒有改善，則將再延長宵禁令。報導指出，宵禁令涵蓋了加州近 4000 萬居民中的 94％，在加州的 58 個郡中，已有 41 個病例數明顯上升，而且感恩節就快到了，若不先一步採取措施，恐怕後續就會因大量的親友感恩節聚會，導致疫情進一步爆發。
加州衛生與公共服務部長加利博士( Mark Ghaly )在記者會上表示，加州的住院治療率在 14 天內上升了近 64％ ，而陽性檢測率也從不到 3％ 躍升至 5.6 %；在該州週四通報的 11478 起病例中，有約 12％ 的病患恐在未來 2 週入院治療。
加州是今年 3 月份首個實施居家禁令的州，加利博士聲稱，衛生官員從中學習到很多教訓，使新禁令在其處理方法上更具目標性，而宵禁令旨在幫助加州遏制病毒傳播，從而避免後續被迫採取更嚴格限制的可能。
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