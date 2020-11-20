美海軍驅逐艦爆冠群聚感染！近四分之一船員中招

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海軍高層透露，由於大多數船員都沒有出現症狀，所以預計許多人未來幾天就可回到船上，也聲稱這次疫情不會對該軍艦或海軍整體軍事任務造成影響。
不過為了保險起見，海軍發言人史威格曼（ Nicole Schwegman ）表示，包含和確診船員有密切接觸的人在內，所有船員都會進行 2 週的自我隔離，並遵守防疫指南。
報導並引述美國國防部的資料指出，目前大約有 25000 名美國軍人確診新冠肺炎，另有 44390 人已經康復。過去幾週受到全美疫情升溫影響，軍方也無可避免出現部分病例。
先前美國海軍的羅斯福號（ USS TheodoreRoosevelt ）航空母艦，也曾於 3 月底爆發新冠肺炎疫情，全船逾 1200 人確診，並有 1 人病故。當時艦長克勞齊上校（ Capt.Brett Crozier ）為了士兵們的安全向海軍高層請命，卻因信件外流成為社會矚目事件，克勞齊遭時任海軍部代理部長的莫德里（ Thomas Modly ）解除職務，引發輿論不滿，莫德里最終也黯然下台。歷經風波後，羅斯福號已於 5 月重返大海，美國海軍也有一段時間較少傳出大規模感染事件。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。