世衛：不建議以瑞德西韋治療COVID-19住院患者

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路透社報導，瑞德西韋初期試驗曾展現一些希望，在夏天成為治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的潛在有效治療法，獲得舉世矚目，不過世衛今天的建議對這種藥物是又一次打擊。
吉立亞10月底下修今年營收預測，理由是瑞德西韋的需求量不如預期，也難以預估未來銷量。
這種抗病毒藥物是全球目前獲准用來治療COVID-19僅有的2款藥物之一，但世衛主導的大規模「團結試驗」（Solidarity Trial）上個月顯示，瑞德西韋在改善患者28天死亡率或縮短住院時間方面效果有限，甚至毫無效果。
法新社提到，瑞德西韋的初步研究顯示在部分患者身上可能可以加速康復後，美國、歐洲聯盟（EU）和其他國家都暫時批准使用這款藥物。
美國總統川普於10月染疫，當時就曾接受瑞德西韋和其他藥物治療。
世衛今天的建議是基於4項針對逾7000名COVID-19住院患者所做國際隨機試驗的結果。
世衛專門小組在刊登於「英國醫學期刊」（British Medical Journal）的最新治療指導方針中，坦承這番建議並不代表瑞德西韋對患者毫無益處。
不過，鑑於最新數據、費用及運送方式，專門小組仍建議，對COVID-19住院患者的治療，除了一般照護外，不應施予瑞德西韋，無論患者病情有多嚴重。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1091120