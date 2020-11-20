展現技術實力！台灣再奪「資通訊界的奧斯卡獎」7獎項

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WCIT 2020 (ROAD-TO-WCIT Malaysia)於18到20日在馬來西亞檳城舉辦，受疫情影響全程採取線上方式進行，台灣在工業局統籌規劃下，結合經濟部各單位，並透過中華軟協的協助創立「智慧台灣形象館」，以虛擬展館形式參與。除了即將卸任的WITSA主席邱月香外，台灣還有行政院副院長沈榮津、政委唐鳳、經濟部長王美花、外貿協會董事長黃志芳等人在大會中為台灣錄影發聲。
今年「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎」因應疫情的肆虐加開了3個疫情解決方案的獎項，共有4個單位獲得了首獎的肯定，分別是「衛福部」、「基隆市政府與工研院」、「台中市政府與資策會創生處」、「宏碁Acer」。
衛福部在面對疫情時所創造的居家隔離系統，配合無接觸的「Line」來向國人提醒防疫辦法以及更新疫情狀況的作法獲得了國際上的高度肯定，這也是台灣能夠有效控制疫情的主要原因﹔此外，台灣知名的廠商「宏碁Acer」則與疾管署合作，提供大數據分析系統，在疫情開始時協助政府擬訂防疫策略，順利的讓台灣度過疫情的高峰期。
基隆市政府與工研院則運用了「人流分析」在基隆最著名的廟口夜市偵測民眾是否有保持社交距離，並且避免群聚風險，相關的技術合作受到了ICT產業界的重視，是科技與防疫結合的重要案例﹔台中市與資策會創生處則透過集結資料、數據分類及分析來維持台中市的日常運作，相比許多國外的大城市受疫情影響而封城，台中市的表現可以說是有目共睹。
今年度的「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎ICT Excellence Award」共有9個獎項，全球共有129個提案進入複審，而台灣便獲得了7個獎項(分別為4件首獎、2件第二名、1件佳作)，表現非常突出，證明了台灣推動資通訊產業的努力已獲回報，讓台灣在國際場合中有更多展現的機會與空間。
邱月香表示，很高興台灣能夠再次在國際上發光發熱，她擔任主席的4年間親力親為，就是要讓台灣能夠透過堅強的數位實力在國際立足，邱月香說，對於外人來看這簡直是個不可能的任務，但在大家的齊心努力下，台灣做到了，不論是科技的成就還是防疫的成功表現確實都讓全球的產業見識到台灣的能量！