南韓連續3天新增逾300例！憂爆新一波疫情 政府籲勿外出
南韓連續3天新增逾300例！憂爆新一波疫情 政府籲勿外出
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-20 14:29:54｜update2020-11-20 14:30:28
南韓的新冠肺炎出現新一波疫情，已連續 10 天新增確診數都在 3 位數，近幾日更是連續 3 天確診逾 300 例；專家及總理丁世均都發表全國電視講話，呼籲民眾避免參加不必要的戶外活動或慶典。
綜合《韓聯社》等外媒報導，南韓 20 日新增新冠肺炎 320 例，南韓中央應急處置本部防疫總括組組長尹泰皓表示，首都圈的傳播速度較快，近期的單日新增病例一直超過 200 例，其他地區也不斷發生群聚性感染病例；若首都圈疫情持續惡化，防疫部門將考慮是否上調防疫級別。尹泰皓並強調，若當前的疫情控制不住，大流行就有可能在南韓境內發生，規模甚至會比第一波疫情時更嚴重，呼籲民眾週末盡量不要外出，也不要去三溫暖、室內體育場等公眾場所，喊停一切不必要的聚會，一旦出現發燒或呼吸道症狀則應立即接受病毒檢測，切勿強行出門上班上課。
南韓總理丁世均也響應專家的警示，請民眾減少外出，特別是 60 歲以上的長者更要當心。經過初步判斷，專家認為南韓已出現第三波疫情反彈的跡象，首都圈情況尤其嚴重，將會視情況進一步上調防疫級別、公布新措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。