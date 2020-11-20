南韓連續3天新增逾300例！憂爆新一波疫情　政府籲勿外出

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

南韓連續3天新增逾300例！憂爆新一波疫情　政府籲勿外出

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-20 14:29:54｜update2020-11-20 14:30:28

▲南韓連續 3 天新增超過 300 例新冠確診，專家警告當地恐已出現第 3 波疫情反彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓連續 3 天新增超過 300 例新冠確診，專家警告當地恐已出現第三波疫情反彈。（圖／美聯社／達志影像）
南韓的新冠肺炎出現新一波疫情，已連續 10 天新增確診數都在 3 位數，近幾日更是連續 3 天確診逾 300 例；專家及總理丁世均都發表全國電視講話，呼籲民眾避免參加不必要的戶外活動或慶典。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《韓聯社》等外媒報導，南韓 20 日新增新冠肺炎 320 例，南韓中央應急處置本部防疫總括組組長尹泰皓表示，首都圈的傳播速度較快，近期的單日新增病例一直超過 200 例，其他地區也不斷發生群聚性感染病例；若首都圈疫情持續惡化，防疫部門將考慮是否上調防疫級別。
尹泰皓並強調，若當前的疫情控制不住，大流行就有可能在南韓境內發生，規模甚至會比第一波疫情時更嚴重，呼籲民眾週末盡量不要外出，也不要去三溫暖、室內體育場等公眾場所，喊停一切不必要的聚會，一旦出現發燒或呼吸道症狀則應立即接受病毒檢測，切勿強行出門上班上課。

南韓總理丁世均也響應專家的警示，請民眾減少外出，特別是 60 歲以上的長者更要當心。經過初步判斷，專家認為南韓已出現第三波疫情反彈的跡象，首都圈情況尤其嚴重，將會視情況進一步上調防疫級別、公布新措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀