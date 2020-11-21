日本姐妹花都當超專業舞者 拉72歲阿嬤一起跳舞爆紅
日本姐妹花都當超專業舞者 拉72歲阿嬤一起跳舞爆紅
四方報/綜合報導
calendar_today2020-11-21 07:00:00
根據四方報報導，近期日本一個可愛的72歲阿嬤，因為跟著兩個長相神似的孫女姊妹跳舞，而引起社會關注，成為推特和Instagram迅速竄紅的網紅。觀看影片，可以看到阿嬤站在中心位跳著時下熱門歌曲，而姐妹花則在旁伴舞，整段影片俏皮又可愛。
延伸閱讀：日本超會穿搭雙胞胎 演繹秋冬日常極簡風根據當地媒體報導，阿嬤本名為和田町子，雖然年逾70歲，身體仍相當硬朗，平常喜歡一邊唱歌、一邊做家事，平常總是掛著和藹的微笑，和大部份的日本阿嬤看起來別無二致。但有趣的是阿嬤很喜歡跳舞，因此請開舞蹈教室的孫女──22歲的SAKRA和19歲的CHINATSU教自己跳舞。
踏上跳舞之路的町子，跳的都是時下熱門歌曲，例如Blackpink、歐美團體或韓國團體，一開始學習，阿嬤難免有些跟不上，但久了以後已經相當融入，晉升日本最潮阿嬤的行列。看著阿嬤踏著可愛的小步伐，莫名地也會感到療癒。而2個姊妹花除了分享跳舞片段，也常常曬出兩人精緻的穿搭，由於長相神似，被不少人誤以為是雙胞胎，目前在IG上的粉絲直逼18萬，人氣十分高。