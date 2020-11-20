大馬女團剛出道爭議不斷！否認抄襲BP：純屬巧合

韓國音樂近年在全球刮起一陣炫風，不少外國男團、女團都試圖複製這樣的成功經驗，導致抄襲案例屢見不鮮。前陣子才發生印尼歌手複製韓國歌手 IU 音樂影片的事件，近期又出現馬來西亞女團 Dolla 抄襲當紅韓團 Blackpink 的爭議。不少粉絲指出，Dolla 從舞蹈風格、曲風到穿搭風格都有意複製 Blackpink，讓不少人質疑 Dolla 根本缺乏原創性。對此，Dolla 則表示，他們「無意抄襲，相似處全屬巧合」。

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去年才剛出道的女團 Dolla 由 Sabrina Rusli、Angeline Chai、Norsyasya Shahrizal 和 Tabitha Lam 四個年輕貌美的女孩組成，屬於環球音樂公司旗下的藝人，年齡從 19 歲到 25 歲不等。她們的首支單曲「Dolla Make You Wanna」已經吸引超過兩百萬人次觀看。

不過，打出道以來就有不少人質疑他們與韓團 Blackpink 風格太過相似，面對質疑她們卻都以「純屬巧合」解釋。上週在馬來西亞一個當地的音樂頒獎典禮上，Dolla 則直接表演了Blackpink 的當紅歌曲「Lovesick Girls」，引來不少人嘲諷：「這也是巧和嗎？」





對此，Dolla 也出面說明：「當天主辦單位要求我們表演 BTS 的歌曲，我們覺得既然要翻唱歌曲，那Blackpink會更適合我們」。隊長 Sabrina 解釋道：「我們還是演藝圈的新人，不想讓人留下不好的印象，或是覺得我們耍大牌，所以才沒有拒絕主辦單位的要求」。並表示，雖然很喜歡 Blackpink，但很不喜歡被拿來跟他們作比較。





對於這樣的解釋，不少韓流粉絲依然不買單，紛紛在推特上反諷 Dolla 自相矛盾的言論；也有不少粉絲誠心建議：「要走自己的路才會紅」。另一批網友則指出，這個操作八成是經紀公司為了增加曝光度的手法，表示女孩們應該也很無奈。

韓流音樂強勢席捲全球，讓許多音樂產業發展尚未成熟的國家深受影響，在大國強勢文化的輸入下難以發展出自我特色，讓不少人大嘆可惜。