泰王狂粉喊「泰王是神」　自營餐廳慘跌至一顆星

泰國有嚴格的「不敬罪」，批評皇室可能會面臨十年牢獄之災，因此過去很少有人敢公開批評皇室。不過，在泰國反政府、反皇室示威爆發後，這樣的氛圍正悄悄改變，批評皇室者越來越多，而對皇室相當死忠的支持者「保皇派」則開始面臨撻伐聲浪。一名保皇派人士 Thitiwat Tanagaroon 近期因受到泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）當面稱讚而爆紅，而他也接受路透社採訪道出他忠於國王的心聲。

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報導中指出，今年 50 歲的 Thitiwat Tanagaroon 是一名餐廳老闆，他在先前挺皇室運動時受到泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）當面稱讚：「你很勇敢、很棒，謝謝你」，讓他一夕之間爆紅，欣喜若狂的他也旋即將這短短三句話刺在身上以紀念這特別的一刻。

Thitiwat Tanagaroon 表示，他從小看皇室新聞長大、看著人們在皇室禮車經過時跪地行禮；他曾在前泰王蒲美蓬生病時在醫院外徹夜祈禱、並在蒲美蓬去世時穿了一整年的黑色衣服哀悼。他稱，對皇室的信心與愛是從來不曾動搖的，「就像愛自己父母一樣」，他說。





他表示，一開始示威者要求帕拉育下台時他並沒有特別的感受，但當「反皇室」變成運動核心訴求時，他便感到「怒火中燒」，網路上對皇室的批評更令他「想吐」，這些批評對他而言都是謊言。儘管他並未在現實中與示威者正面衝突，但自從走紅後他便受到不少網友攻擊，他的餐廳評價更從 4.8 顆星瞬間跌至一顆星，讓他感到十分委屈。「打從心裡尊敬、熱愛皇室的人還是有很多，只是他們不敢公開說，他們害怕受到騷擾」。





不過，反皇室示威者則認為，他們面臨的威脅比這糟糕得多，因為犯了「不敬罪」者不僅要面臨起訴，被公然污辱、霸凌的例子也不少，例如前陣子就有女學生在播放國歌時因經痛未起立而遭到保皇派大媽怒刪巴掌。

Thitiwat Tanagaroo 直言，泰王對他而言是有如「神」一般的存在，是超越世俗政治的，這點與學運領袖Tattep Ruangprapaikitseree 先前曾說的：「泰王只是人，不是神」恰好相反，也反映兩個世代價值觀念的差距。