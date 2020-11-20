廣編／廚房必備超級神隊友　保鮮力Upgrade！

日立秉持著來自日本的「生活美學」精神，在家電界以領先的步伐持續邁進，追求突破新技術運用在冰箱保鮮上，滿足現代人在飲食料理對新鮮美味的需求。

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一款實用又精美的冰箱，大幅提升家庭整體的生活品質，連結著全家人的胃。現代人因緊湊忙碌的生活無法天天跑市場，習慣一次採買大量的生鮮食材往冰箱裡塞。日立冰箱讓大份量或是多天份的料理與食材能夠長時間保鮮，是每一個家庭必備的保鮮專家。

日立開創智能藏鮮體驗，首創的「Ru低溫白金奈米觸媒」、「2℃即鮮冷藏」與「真空冰溫室」，能輕鬆解決食材的保鮮需求，讓料理呈現最佳的風味也更便利。不僅如此，更搭載「大型即鮮冷凍盤」和「蔬果睡眠保鮮室」，適合大家庭與更人性化的功能設計，能達到食材長效新鮮濕潤，讓忙碌的現代人輕鬆實踐在家自己煮的飲食習慣。日立冰箱R-XG680NJ替家庭食材鮮度嚴謹把關，每一個家庭的廚房裡，就是需要日立冰箱這樣的超級神隊友!





【2℃即鮮冷藏區】





許多人為了避免細菌在冰箱滋生，會將熱食放涼後再放入冰箱，但常常會發生放到忘記導致食材的美味大打折扣。日立冷藏室內第3、4層區域，搭載智慧溫度感應裝置，可放入溫熱食材（約50℃以下）。當偵測器感應到溫度變化時，會啟動雙道冷卻氣流，將食材以及周圍溫度，快速降溫至約2℃低溫。可避免熱食在放涼過程中孳生細菌，也在第一時間鎖住鮮度，達到食材衛生健康的美味享受。





【日立獨創註 真空睡眠冰溫室】





日立冷藏庫最具代表的保鮮技術「真空冰溫室」，運用Ru低溫白金奈米觸媒科技，保鮮效能再升級。搭載獨家研發小型真空幫浦，可抽取冰溫室裡的空氣，降低氧氣濃度，打造約0.8氣壓真空環境，高密閉結構設計，可防止空氣及異味進入。真空±1℃模式，不結凍的冰存溫度達到高效維持食材的鮮度、營養、風味及口感。主宰新鮮關鍵唯有日立家電「真空冰溫室」。





【大型即鮮冷凍盤 1/2瞬時新鮮急凍】





食物買來後全部往冷凍庫裡塞，一樣是冷凍過的食物口感卻有差，差異在「即鮮冷凍」





日立冰箱以僅二分之一的時間瞬時急凍食材，使冰結晶生成量降至最低並微小化，避免破壞食材細胞，有效抑制養分流失，鎖住食材的原汁原味。冷凍室內搭載智慧溫度感應裝置，當放入溫熱食材（約50℃以下），感測器會自動切換操作模式進行即鮮冷凍，搭配大型鋁製托盤，可加速食材冷凍時間，且有效避免因堆疊造成冷凍效果不均。





【日立獨創 白金蔬果睡眠保鮮室】





日立蔬果睡眠保鮮室，獨家Ru低溫白金奈米觸媒，可分解使蔬果腐敗的乙烯及異味，產生高濃度碳酸氣及水分子。使蔬果如進入睡眠狀態般，有效抑制蔬果熟成腐敗速度，達到抗氧化維持高鮮度。高密閉度的潤澤護蓋設計與蔬活保濕裝置，能有效維持最適濕度，抑制蔬果乾燥劣化，長時間保持蔬果水潤新鮮。經實驗測試註 ，食材冷藏7日後，蘆筍的維生素C留存率約89%，小松菜的維生素C留存率高達約96%；以保水率為例，菠菜的水分留存率約94.6%，青江菜的水分留存率高達約98.3%，食材新鮮水潤宛如現摘。





【質感琉璃外觀 精品級的美學家電 】





時尚外觀使用質感的琉璃設計，融入現代生活空間，展現日立家電的精神「生活美學」。智慧型觸碰面板搭配極致貼壁設計，提高整體空間視覺感，讓空間運用更靈活，冰箱也可以是美化室內裝潢的一部份。