原棒協球星林智勝領銜　創世基金會台東院探望植物人

第27屆原棒協關懷盃今天（20日）進入第二天賽程，原棒協會員們今天展開回饋行程，每場賽事都有職棒選手到場和小球員互動，理事長林智勝做出表率，一大早便到卑南國中球場，鼓勵馬賽國小的女將們，希望她們能珍惜打球時光。

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▲原棒協理事長林智勝到創世基金會做公益。（圖/原棒協提供）

× ▲原棒協理事長林智勝到創世基金會做公益。（圖/原棒協提供）

林智勝表示昨天看到媒體報導，宜蘭縣馬賽國小有女球員想在這次關懷盃和他相見，所以特地在她們早上8點的賽事現身，給球隊一個大驚喜，小將們看到偶像親臨，不顧比賽進行中紛紛在休息區一湧而上。





馬賽國小隊長是六年級的清秀小女生陳鈺茹，她在林智勝到場那一刻剛好安打上壘，只能站在壘包上睜大眼睛遠望，後來比賽結束，她獲得林智勝單獨慰勞，留下手機自拍照。林智勝表示，希望這些妹妹能夠繼續快樂打球，雖然女生的棒球路可能比較短，但原棒協有開發紀錄系統可以持續追蹤後續動態，所以他會繼續關注下去。





因原住民身份讓大家更容易拉近彼此距離，許多職棒選手更透過關懷盃賽事「認親」，像是中信兄弟新秀余謙就視察就讀武陵國小的表妹王彤出賽情況，來自台東關山布農部落的他，和家族成員一起在現場為小表妹加油。



▲原棒協球星張育成到創世基金會做公益。（圖/原棒協提供）

× ▲原棒協球星張育成到創世基金會做公益。（圖/原棒協提供）

武陵國小今天在「布農內戰」中，以0：18不敵南投縣千秋國小，剛好千秋國小陣中也有職棒球星坐鎮，由富邦悍將外野手申皓瑋指導學弟，表示小朋友才是偶像，「看他們打球很快樂。」





申皓瑋是南投信義鄉的布農族，他說當時原住民打棒球的風氣還不盛行，所以親戚鄰居只有他加入棒球隊，小時候也沒打過關懷盃，現在看到自己部落的族人開始打棒球很開心，「讓我想到以前打球很快樂的感覺，也希望他們好好享受這時光。」





職棒球星齊聚台東不忘撥空做公益，前往創世基金會台東院探望植物人，並和卑南鄉鄉長許文獻一同送上物資，以理事長林智勝為首，帶領會員黃浩然、余謙以及旅外球星張育成，親手寫下祝福小卡，更為植物人擦乳液，他們呼籲社會大眾能發揮愛心，響應捐款活動，支持植物人常年服務。

▲原棒協球星黃浩然到創世基金會做公益。（圖/原棒協提供）