6成台女是身高控！婚友公司經理曝「殘酷真相」：抱歉了

每個人對於另一半的要求、標準都不一，有些人較看重人品、內涵，有的人則較看重外表、身高等，對此，也有一名男網友表示，自己在婚友聯誼公司上班8年了，他也表示有「6成」的台灣女生，只要男生身高170cm以下，就完全不約，更曝光許多「殘酷真相」，貼文一出，引起網友熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己是個在正規婚友聯誼公司上班8年的經理，曾當過的職務種類相當多，且無論在網路、工作場合，「總會遇到矮男抱怨因為身高被女生歧視」，雖然對「矮男」很抱歉，但他為了他們好，他還是得實話實說。他提到，若在學生時代交不到女友，出社會後遇到真愛而結婚的機率，不會超過10％，「互取所需而結婚的機率是超過90％」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

至於剩下的4成，有2成是單親媽媽，不過仍有很多單親媽媽堅持男生身高170以上，但她們更在意男生學歷、收入與房子問題，找個老實男當下半輩子的依靠，是她們願意花錢相親聯誼的主因；而有1成女生要求男生要有外國文憑，或是有著相同的冷門興趣，這一類則歸為特殊需求；至於剩下的1成，有一半以上要求男生在台北市有房、碩士學歷、年薪百萬。



▲該名網友表示，在他們的女客戶內，「堅持男生身高170以下完全不用見面的比例約6成」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 只有不到5％的女客戶，是追求愛情，還不在乎身高、學歷、收入與房子等問題的，再細分這不到5％的善良女生裡，把男生首選的32歲以下、大學畢業、有正當工作、未婚單身的挑出來看，「在我從業8年的時間裡面，每1000個女客人，只有2-3個吧」。他也坦言，「對不起，但這就是真相，不是故意幫你們介紹單親媽媽或是其它條件差你們很多的女生，而是女客人也是花錢來的，她們也有選擇的權利」。

貼文一出，引起網友熱議，「懶人包給大家，矮男沒人要，但錢可以墊身高」、「腳踩著錢，身高不就出來了嗎」、「很中肯的文」、「男生為啥擇偶這麼難呢？因為我們希望找到的是可以互相扶持的人，才不是只會花錢不會做事的賠錢貨」。（編輯：郭佩蓉）