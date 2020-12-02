影／土法炮製「瑪利歐AR」！FPV賽車居家飆速新體驗

在家就可以享受飆車快感？雖然Switch就能玩《瑪利歐賽車》，但任天堂特別結合AR擴充實境，推出《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》，只要在自家客廳擺放賽道、路障以及實體瑪利歐賽車，讓玩家就算宅在家也能有飆車的刺激感！但沒有Switch的玩家們也想體驗看看，應該要怎麼做呢？近日youtuber「米血人」土法炮製自製FPV賽車，高還原暢玩《瑪利歐賽車》AR的快感。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲ 土法炮製的FPV賽車，戴上VR眼鏡後，猶如自己在賽車場上甩尾的感覺。（圖／米血人 授權）×▲ 土法炮製的FPV賽車，戴上VR眼鏡後，猶如自己在賽車場上甩尾的感覺。（圖／米血人 授權） ▲ FPV畫質雖然未達FULL HD，但可享受低延遲的競速感。（圖／米血人 授權）×▲ FPV畫質雖然未達FULL HD，但可享受低延遲的競速感。（圖／米血人 授權） ▲ 三五好友、家人們一起在家體驗賽車遊戲。（圖／米血人 授權）×▲ 三五好友、家人們一起在家體驗賽車遊戲。（圖／米血人 授權） 「米血人」將FPV一體式鏡頭，鑲嵌在遙控賽車上，然後將鏡頭與FPV螢幕連接即可完成。玩家可透過FPV螢幕看到自己整個賽車的過程，如果戴上VR眼鏡就有如實境一般，暢速感令人驚艷。影片中米血人也提到，雖然FPV畫質並沒有FULL HD的清晰畫質，但能享受到低延遲的快感；土法炮製FPV賽車的方法雖說有點複雜，但也是另一種暢玩賽車遊戲的新體驗。（助理編輯：鄧詩倫）