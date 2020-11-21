前副總統陳建仁接行政院長？陳其邁：捕風捉影程度居多

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陳其邁指出，歐洲商會在台灣的投資，這幾年就高達400億美元，可以說是台灣外商投資最大的一個商會組織，尤其在綠能發電，跟我們高雄有很多合作發展的機會，也創造了很多高雄在地的就業機會，最近像德商默克也在高雄投資半導體產業，所以上個月到歐洲商會拜訪的時候，也有大力招商，希望在未來打造高雄成為一個先進半導體製程中心，當時就有承諾說一定會來參加淨灘活動謝謝他們，也謝謝他們關心環保
歐洲在台商務協會執行長何飛逸表示，歐洲商會第一次辦理淨灘活動是在2013年，但這是第一次在高雄南部這裡舉辦，台灣是我們的家，當然要保持家裡乾淨，提高大家對於海洋污染的關注，同時也要教育，人們的消費行為如何影響到整個環境，所以今日的淨灘活動就顯得非常重要
而針對明天國民黨與民眾黨將號召萬人上街「秋鬥」，甚至要行政院長蘇貞昌下台，也被問到外傳前副總統陳建仁將接任行政院長﹔對此，陳其邁表示，這都是空穴來風，捕風捉影的程度居多。
陳其邁認為，政黨這些活動當然會有它的政治意涵來做政治動員，但台灣現在不管是在疫情，或者是重大的經濟發展等領域，其實很多都要大家一起來努力，發動這種過度的政治動員，可能並非社會大眾所期待的，朝野應該要共同努力。