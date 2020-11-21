心願卡認領活動起跑　500個童願期待實現

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心願卡認領活動起跑　500個童願期待實現

記者郭政隆、邱嘉琪／嘉義報導

calendar_today2020-11-21 16:00:00

心願卡認領活動起跑　500個童願期待實現
▲耶誕心願卡認領活動溫馨啟動。（圖／記者郭政隆攝影2020.11.21）
今年邁入第14年的耐斯王子大飯店耶誕心願卡認領活動，21日溫馨啟動，受扶助的單位一樣為嘉義市社會福利服務中心、嘉義家扶中心及台灣世界展望會中區辦事三單位，計500個弱勢孩童參加，就是希望能給予更多弱勢孩童一個溫暖的聖誕節，也期盼能拋磚引玉吸引更多企業能響應，一起來傳遞溫暖，心願卡認領活動至12月18日截止，期待各界善心人士響應，為孩子們圓夢。
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▲捐贈單位與受贈單位代表合影。（圖／記者郭政隆攝影2020.11.21）
▲捐贈單位與受贈單位代表合影。（圖／記者郭政隆攝影2020.11.21）
今天的耶誕心願卡啟動儀式，邀請嘉義市副市長陳淑慧、市府社會處長林家緯、台灣世界展望會中區辦事處總督導王昶評、嘉義家扶中心主任沈明彥、嘉義文化創意產業園區孫育晴執行長、小夫妻拌麵董事長王德輝、噴水雞肉飯總經理董孟婷一同見證，與總經理林保羅一起陪同孩子掛上心願卡，宣告認領儀式啟動。
▲孩子值掛上心願卡。（圖／記者郭政隆攝影2020.11.21）
▲孩子值掛上心願卡。（圖／記者郭政隆攝影2020.11.21）
飯店總經理林保羅表示，500張心願卡代表著500個孩童的心願，其中還有孩子因家中經濟困難，連基本的書桌椅都沒有，只能在櫃子上讀書，因此希望能有一張書桌椅，可以好好的讀書，還有許多孩子，只許願一般生活日用品，像是文具、書包或鞋子壞了，卻無法換新，只期盼這個耶誕節，能一圓他們微小的心願，500個孩子500個希望，期盼社會大眾可以一起幫助這些生活困苦的孩子們，讓他們在耶誕節可以感受到更多的溫暖。
▲飯店總經理林保羅期盼弱勢孩童在耶誕節可以感受到更多的溫暖。（圖／記者郭政隆攝影2020.11.21）
▲飯店總經理林保羅期盼弱勢孩童在耶誕節可以感受到更多的溫暖。（圖／記者郭政隆攝影2020.11.21）
心願卡認領活動的同時，耐斯集團持續贈送洗髮精等生活用品，愛之味公司、第一生技公司及嘉義文化創意產業園區及小夫妻食品等，分別贊助益生菌水、花生豆花、嘉紛娜果汁、嘉酒柑仔店門票及雞肉飯風味拌麵等，期待有更多企業能在寒冬中送暖，募集更多愛心，心願卡認領活動將至12月18日截止，飯店預計於12月20日舉辦盛大贈禮儀式，將募集而來的禮物於耶誕節前一一送到弱勢孩童手上，期盼各界善心人士響應。
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