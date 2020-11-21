心願卡認領活動起跑　500個童願期待實現

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今天的耶誕心願卡啟動儀式，邀請嘉義市副市長陳淑慧、市府社會處長林家緯、台灣世界展望會中區辦事處總督導王昶評、嘉義家扶中心主任沈明彥、嘉義文化創意產業園區孫育晴執行長、小夫妻拌麵董事長王德輝、噴水雞肉飯總經理董孟婷一同見證，與總經理林保羅一起陪同孩子掛上心願卡，宣告認領儀式啟動。
飯店總經理林保羅表示，500張心願卡代表著500個孩童的心願，其中還有孩子因家中經濟困難，連基本的書桌椅都沒有，只能在櫃子上讀書，因此希望能有一張書桌椅，可以好好的讀書，還有許多孩子，只許願一般生活日用品，像是文具、書包或鞋子壞了，卻無法換新，只期盼這個耶誕節，能一圓他們微小的心願，500個孩子500個希望，期盼社會大眾可以一起幫助這些生活困苦的孩子們，讓他們在耶誕節可以感受到更多的溫暖。
心願卡認領活動的同時，耐斯集團持續贈送洗髮精等生活用品，愛之味公司、第一生技公司及嘉義文化創意產業園區及小夫妻食品等，分別贊助益生菌水、花生豆花、嘉紛娜果汁、嘉酒柑仔店門票及雞肉飯風味拌麵等，期待有更多企業能在寒冬中送暖，募集更多愛心，心願卡認領活動將至12月18日截止，飯店預計於12月20日舉辦盛大贈禮儀式，將募集而來的禮物於耶誕節前一一送到弱勢孩童手上，期盼各界善心人士響應。