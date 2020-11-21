總統府音樂會在衛武營　蔡英文：獻給高雄

「晨曦．高雄 2020總統府音樂會」於今（21）日下午在衛武營國家藝術文化中心舉行，現場包括總統蔡英文、副總統賴清德、監察院長陳菊、衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁、多位立委及外賓都都到場聆聽，總統蔡英文表示，「這次總統府音樂會，也是獻給高雄的一場音樂會」。

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蔡英文致詞時指出，過去幾年總統府音樂會持續走出台北，走向台灣不同縣市和各地好朋友分享多元的臺灣音樂，今年很榮幸到衛武營，在台灣唯一的葡萄園式的音樂廳，體驗現場的演奏、演唱的魅力。

蔡英文表示，這次總統府音樂會，也是獻給高雄的一場音樂會，有高雄在地音樂團隊共同參與，演奏曲目就包括有鳳山已故作曲家蕭泰然先生的作品，蕭泰然先生的作品傳達出對故鄉濃烈的情感，他的夫人跟女兒也特地到場聆聽。





蔡英文強調，今年適逢高雄改制更名百年，也是台灣通過重重考驗，在防疫、經濟、民主成就上，帶給世界貢獻的一年，透過總統府音樂會，希望屬於台灣的聲音同樣可以為世界帶來鼓舞，這次音樂會能順利地舉辦也是大家努力防疫的成果，謝謝大家支持、配合防疫政策，也一起來支持台灣美好的音樂文化。





總統府指出，此次音樂會全長75分鐘，共分為「深情浪漫 ‧ 交響璀璨」、「聽見臺灣‧原鄉天籟」以及「土地心跳‧節拍跳躍」三大階段，此外，秉持著音樂會歷年來「公益性」及「文化平權」的宗旨及理念，音樂會也廣邀高雄在地具音樂資賦的偏鄉、原民部落、特殊教育學校學生，以及經濟弱勢、新住民家庭等共同聆賞。





「深情浪漫 ‧ 交響璀璨」是由高雄市交響樂團指揮楊智欽率領樂團，演奏已故作曲家蕭泰然老師的作品《來自福爾摩沙的天使》、《玉山頌》，並邀請出生於高雄的小提琴演奏家李宜錦擔任獨奏，共同呈現蕭泰然老師的《出外人》，展現臺灣音樂的優美及深厚情懷。

「聽見臺灣‧原鄉天籟」階段則是由多次贏得全國合唱冠軍的寶來國中合唱團、六龜高中合唱團及尼布恩合唱團，共同演出3首原住民歌謠；第三階段「土地心跳‧節拍跳躍」邀請同樣來自高雄的創作歌手林生祥演唱電影《大佛普拉斯》的配樂《有無》、2006年創作的《種樹》，以及2013年發表的《我庄》，期盼藉由唱出家鄉的榮耀與悲傷，表達對土地的深厚關懷。