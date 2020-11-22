國民黨明上街 他預告：韓粉重出江湖
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-22 09:00:00
政府明年擴大開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬牛進口，引起廣大爭議，為了阻止此項政策，國民黨明（22）日將一同參加「秋鬥」萬人大遊行，對此，資深媒體人黃創夏今（21）日預言，「韓粉」將在明天重出江湖，並搶盡國民黨的風頭。
由民間團體號召舉辦的「秋鬥大遊行」將在明日上街抗議，今年3大主題為「反毒豬、反雙標、反黨國」，國民黨昨日已召開記者會呼籲支持者，一同加入秋鬥遊行行列，然而先前因中天換照案遭國家通訊傳播委員會駁回，讓「秋鬥大遊行」的訴求一度傳出為了「挺中天」，民眾黨還因此召開記者會重申，希望遊行別走鐘。對於國民黨將一同參與「秋鬥」萬人大遊行，黃創夏稍早在臉書上則表示，鳩佔鵲巢丶黃雀在後，1122的場景預判：國民黨蹭勞工「秋鬥」，「韓粉」重出江湖，現場搶風頭。
此文一出，網友紛紛表示，「我也覺得韓國瑜又要出來了」、「韓粉已經號召1122夜襲重現」、「在家觀看電視，期許五百多萬都走出來吧！」、「秋鬥走鐘了 被國民黨寄生」、「又要耍猴戲了」、「大雜燴 吃便當大遊行......果真ㄧ碰到國民黨什麼都變了樣」、「還是在同溫層內......因為萊牛8年了⋯⋯冷飯怎麼熱炒，還是欠味，無感」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼